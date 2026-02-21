Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất thạch dừa tại nhà máy Vinacoco

21/02/2026

Thạch dừa Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong ngành Thực phẩm và Đồ uống (F&B) toàn cầu, với các sản phẩm của Vinacoco hiện đã được xuất khẩu tới 27 quốc gia. Thành công này không chỉ đến từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, mà còn là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ sản xuất, quản trị chất lượng và phát triển bền vững.

Nhà máy sản xuất thạch dừa Vinacoco được đặt tại Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nguyên liệu dừa tươi được Vinacoco liên kết với các hợp tác xã dưới các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất và kiểm soát an toàn vệ sinh ngay từ đầu vào. Ảnh: Tư liệu Vinacoco

Thành lập năm 2016, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco) là đơn vị thành viên của GC Food Group, hoạt động với mục tiêu nâng cao giá trị cây dừa – một nông sản đặc trưng của Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp xác định định hướng phát triển dài hạn dựa trên ba trụ cột: chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và liên kết bền vững với vùng nguyên liệu.



Để hiện thực hóa chiến lược này, Vinacoco đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thạch dừa tại Khu công nghiệp Hố Nai (Đồng Nai). Nhà máy được trang bị hệ thống sản xuất tự động, khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành thực phẩm quốc tế, cho phép kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong toàn bộ quy trình vận hành.

Quá trình xử lý thạch dừa luôn được giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Quy trình sản xuất thạch dừa tại Vinacoco được tổ chức khép kín từ khâu thu mua nước dừa tươi tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Bến Tre, Trà Vinh, đến chế biến, đóng gói và kiểm soát chất lượng. Thông qua mô hình liên kết với nông dân, doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị bền vững giữa vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản và ổn định đầu ra cho người trồng dừa.



Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng ổn định của thạch dừa Vinacoco là việc ứng dụng công nghệ Aseptic UHT (Ultra High Temperature). Đây là công nghệ tiệt trùng hiện đại cho phép xử lý sản phẩm ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, giúp loại bỏ vi sinh vật gây hại mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên và cấu trúc giòn dai đặc trưng của thạch dừa.

Vừa qua, Vinacoco đã lắp đặt hệ thống công nghệ Aseptic UHT (Ultra High Temperature), công nghệ này cho phép tiệt trùng sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống Aseptic UHT tại nhà máy Vinacoco được tự động hóa hoàn toàn, từ tiệt trùng đến chiết rót và đóng gói trong môi trường vô trùng. Quy trình khép kín này giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất và ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường xuất khẩu.



Việc ứng dụng công nghệ hiện đại cũng mang lại hiệu quả rõ rệt về vận hành. Theo Vinacoco, năng suất sản xuất được cải thiện đáng kể, trong khi nhu cầu nhân công giảm mạnh nhờ tự động hóa. Đồng thời, công nghệ Aseptic UHT giúp tiết kiệm năng lượng, giảm phát sinh chất thải, phù hợp với định hướng sản xuất xanh và bảo vệ môi trường.

Vinacoco là nhà máy sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đầu tư công nghệ sản xuất, Vinacoco đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành nhà máy. Doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng No-code và trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát dây chuyền sản xuất theo thời gian thực. Hệ thống dữ liệu số được tích hợp trực tiếp vào dây chuyền Aseptic UHT, cho phép theo dõi các chỉ số như năng suất, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian tiệt trùng.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Thông qua phân tích dữ liệu, AI hỗ trợ phát hiện sớm các sai lệch kỹ thuật, giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất thiết bị. Chuyển đổi số vì vậy trở thành công cụ quan trọng giúp Vinacoco duy trì chất lượng ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng đòi hỏi cao về tiêu chuẩn và tính minh bạch.



Song song với đổi mới công nghệ, Vinacoco áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, HACCP, Halal và FDA, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Theo ông Lê Trí Thông, Giám đốc điều hành nhà máy Vinacoco, việc tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất là điều kiện tiên quyết để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế và duy trì chất lượng ổn định trong dài hạn.



Sau gần một thập kỷ hoạt động, Vinacoco đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý trong phát triển sản phẩm và thị trường. Các sản phẩm thạch dừa của doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP 4 sao, được công nhận là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Hiện nay, với các chứng nhận quốc tế cần thiết, thạch dừa Vinacoco đã có mặt tại 27 quốc gia, mở rộng cơ hội cho nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thạch dừa Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm từ Vinacoco, đang dần chinh phục thị trường quốc tế khi xuất khẩu đến 27 quốc gia.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Các sản phẩm thạch dừa do Vinacoco sản xuất được thị trường đón nhận và khách hàng ưa chuộng.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số đã giúp Vinacoco từng bước khẳng định vị thế của một nhà sản xuất thạch dừa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh ngành thực phẩm toàn cầu ngày càng chú trọng đến chất lượng, an toàn và tính bền vững, mô hình phát triển của Vinacoco cho thấy hướng đi của doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao giá trị nông sản và hội nhập thị trường quốc tế./.

Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu Vinacoco

