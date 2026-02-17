Thi công xuyên Tết trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành

Những ngày Tết Bính Ngọ 2026, trên công trường Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành do Tập đoàn Đèo Cả thi công, không khí lao động vẫn khẩn trương. Gói thầu XL01 (Km4 - Km13+900) đạt sản lượng khoảng 30,5%, tập trung hai hạng mục cầu cạn và cầu Long Thành. Trước Tết, 4 bệ trụ chính cầu Long Thành đã hoàn thành. Dịp Tết, 10 kỹ sư và khoảng 120 công nhân duy trì thi công, tháo dỡ ván khuôn, chuẩn bị thiết bị để triển khai thân trụ chính, bảo đảm tiến độ hợp long cuối năm 2026, đồng hành cùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thi công bệ trụ chính cầu Long Thành. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN








