Công nghệ số "cõng sinh kế" tới vùng cao

Bà con dân tộc bán nông sản tại chợ phiên San Thàng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Người dân vùng cao đã bắt đầu sử dụng các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để bán nông sản, giới thiệu văn hóa bản địa. Trong nhiều phiên livestream của người dân, đại diện chính quyền cơ sở đã trực tiếp “lên sóng”.

Khách hàng về tận bản làng

Từ cuối năm 2025, mạng xã hội Tiktok “nóng” lên với KOL Tiktoker “Cô Hến” trong các phiên live stream cùng Chủ tịch UBND xã Chi Lăng (Lạng Sơn). Ngay tại khu vực trồng na Lũng Than, các phiên livestream đã bán được hàng tấn na mỗi giờ tới khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Bà Lành Thanh Huyền, chủ vườn na xã Chi Lăng chia sẻ: “Lúc đầu, chúng tôi hồi hộp vì không biết bán hàng trên mạng có hiệu quả không, phương thức thanh toán như thế nào, nhưng kết quả thật ấn tượng. Chốt đơn là thấy tiền 'ting ting' vào tài khoản…”.

Bà Lành Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) trong một phiên livestream. Ảnh: Vũ Văn Đạt

Gia đình bà Huyền có khoảng 1 ha na, mỗi vụ thu hoạch gần 10 tấn quả. Trước đây bà bán hàng theo phương thức truyền thống, hoàn toàn phụ thuộc thương lái thu mua tại vườn, nhưng đến nay giá bán do bà Huyền tự quyết định ngay trên livestream. Lượng na được giao dịch trực tuyến chiếm gần 50% sản lượng, quan trọng giữ được chữ tín và chất lượng na như quảng cáo.

“Cú huých” từ các phiên livestream đã mang lại luồng gió mới thay đổi cách tiêu thụ nông sản vốn phụ thuộc vào thương lái. Không chỉ đổi mới khâu tiêu thụ, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cũng được người trồng na chú trọng. Thay vì phó mặc cho thời tiết như trước, nhiều hộ đã lắp đặt hệ thống tưới tự động, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong các khâu chăm sóc, thụ phấn, phòng trừ sâu bệnh… nâng cao năng suất, chất lượng, từ đó giúp đầu ra ổn định.

Tháng 9/2025, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ấn tượng về các cán bộ xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) đứng giữa vườn táo mèo chín rộ, tay cầm micro livestream bán hàng. Không sân khấu, không phông nền cầu kỳ, phiên bán hàng diễn ra ngay tại vườn. Chỉ chưa đầy một giờ, hơn 20 tấn táo mèo đã được “chốt đơn”. Theo ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Nậm Nghẹp (bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến), năm 2025 là lần đầu tiên bà con trong bản tham gia bán hàng online với sự hỗ trợ tích cực của cán bộ xã, vừa bán hàng vừa quảng bá du lịch, mang lại hiệu quả cao...

Để đưa nông sản lên nền tảng số, HTX Nậm Nghẹp đã thành lập tổ bán hàng, phân công nhiệm vụ cụ thể, từ quản lý đơn hàng, thu mua, kiểm hàng, đóng gói, vận chuyển đến chăm sóc khách hàng. Sau một tháng vận hành thử nghiệm, tổ bán hàng đã bán 1 tạ táo mèo mỗi đơn hàng/ngày đến khách hàng nhiều tỉnh, thành phố và hàng trăm đơn hàng đã tới tay người tiêu dùng.

Một phiên livestream đang diễn ra tại chợ phiên San Thàng với hàng trăm người theo dõi cùng lúc trên mạng xã hội. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Trước đó, các nền tảng số còn được tận dụng để quảng bá du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến. Nơi đây vốn nổi tiếng với suối khoáng nóng và cảnh sắc hùng vĩ, nhưng điều níu chân du khách lại đến từ cách làm du lịch sáng tạo, gần gũi của người dân.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy xã là một cán bộ thế hệ 8x mang phong cách trẻ trung, đã trực tiếp dẫn khách trải nghiệm, giới thiệu văn hóa bản làng, ẩm thực, nghề dệt thổ cẩm… và cùng bà con tham gia tour cộng đồng, quay clip quảng bá lễ hội thu hút du khách. Nhờ nhiều hoạt động hiệu quả trên, xã Ngọc Chiến từ một địa danh xa lạ trở thành điểm đến đón gần 120.000 lượt khách/năm. Xã hiện có một HTX du lịch cộng đồng, 40 cơ sở lưu trú nhà sàn, 60 bungalow và 120 phòng khép kín, mang lại doanh thu từ 8–10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương…