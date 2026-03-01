Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.

1. Việt Nam thuộc nhóm 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của Pháp. Ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp mới đây xếp Việt Nam trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu triển vọng của doanh nghiệp Pháp trong năm 2026, bên cạnh Indonesia, Maroc, Canada và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Chế biến sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu ở nhà máy của Công ty CP Gò Đàng Tiền Giang (tỉnh Tiền Giang cũ). Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

2. Giảm tàu khách, dừng tàu hàng qua phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên. Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội vừa họp thống nhất chủ trương giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên (Hà Nội). Cụ thể, hai bên thống nhất giảm tần suất tàu khách và tàu du lịch trên tuyến ga Hà Nội - ga Gia Lâm. Đối với tàu hàng trên đoạn Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm cũng sẽ dừng chạy. Toàn bộ tàu hàng sẽ được điều chuyển đi theo tuyến phía Tây hiện hữu (Bắc Hồng - Văn Điển).

3. Bộ Xây dựng thống nhất mức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Cụ thể là thu phí đối với 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Mức thu được áp dụng theo 5 nhóm phương tiện, tương ứng hai mức tính phí cơ bản theo km. Theo đó, mức 1 là 1.300 - 1.950 - 2.600 - 3.250 - 5.200 đồng/km; mức 2 là 900 - 1.350 - 1.800 - 2.250 - 3.600 đồng/km.

4. Eximbank dời trụ sở ra Hà Nội, nhân sự cấp cao biến động. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố chính thức chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý, ngay trước thềm đại hội cổ đông vào ngày 28/4 tại Hà Nội, HĐQT Eximbank đã nhận được đơn từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII vì lý do cá nhân và định hướng công việc mới.

5. Hà Nội cải tạo, mở rộng đường Vành đai 2 đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo UBND thành phố Hà Nội về phương án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại các phường như: Láng, Đống Đa, Kim Liên, Khương Đình và Phương Liệt. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 21,3 nghìn tỷ đồng, thời gian dự kiến triển khai từ nay đến năm 2028.

Tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy thường xuyên ùn tắc kéo dài. Ảnh: Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

6. Điều chỉnh khai thác tại sân bay Liên Khương từ tháng 3. Theo thông báo của nhà chức trách, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0 giờ 00 phút ngày 04/3/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/8/2026 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

7. Hơn 1.200 tỷ đồng triển khai Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc. Sáng 23/2, Công ty cổ phần TNG Land đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dự án mở ra cơ hội an cư bền vững cho người lao động, qua đó từng bước giải bài toán nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Thái Nguyên.

Máy móc phục vụ lễ khởi công khu nhà ở xã hội TNG Việt Bắc. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

8. PVCFC xuất khẩu thành công 40 nghìn tấn phân bón đầu tiên sang Mỹ. Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân bón Cà Mau; mã chứng khoán DCM) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa xuất khẩu thành công lô hàng 40 nghìn tấn phân bón đầu tiên sang thị trường Mỹ - một trong những thị trường nhập khẩu phân bón lớn và có yêu cầu khắt khe hàng đầu thế giới.

9. Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Ngày 25/2, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức khai trương các đường bay kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng. Từ ngày 25/2, chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng được vận hành với tần suất 2 chuyến/ngày. Đối với chặng Hà Nội - Đà Nẵng, hãng khai thác 2 chuyến/ngày và dự kiến tăng lên 4 chuyến/ngày từ ngày 1/3 nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghi thức đón Tàu bay Sun PhuQuoc Airways đưa hành khách đến thành phố Đà Nẵng trên đường bay mới. Ảnh: TTXVN phát

10. Tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo hoạt động trở lại từ sáng 26/2. Sau 5 tháng tạm ngưng khai thác, sáng ngày 26/2 tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo đã chính thức hoạt động trở lại. Chuyến tàu chở theo hơn 500 hành khách, đánh dấu sự tái khởi động của tuyến vận tải biển quan trọng kết nối đất liền từ TP. Hồ Chí Minh đến đặc khu Côn Đảo.