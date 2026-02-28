Gia Lai mở rộng 250.000 ha liên kết chuỗi, nâng tầm nông sản xuất khẩu

Vườn chuối canh tác theo tiêu chuẩn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tỉnh đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Cơ cấu cây trồng được rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng; giảm dần những diện tích cây trồng hiệu quả thấp, củng cố thế mạnh các loại cây chủ lực như cà phê, chanh dây và cây ăn quả các loại. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chia sẻ, định hướng của tỉnh là phát triển sản xuất gắn với thị trường, nâng cao chất lượng thay vì mở rộng diện tích. Việc quy hoạch vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và mở rộng cấp mã số vùng trồng được xem là giải pháp cốt lõi để nâng giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Quy trình sản xuất cà phê tại Công ty TNHH MTV cà phê Ngon Avatar Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Trong cơ cấu các ngành hàng nông sản, cà phê tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt mốc 1,5 tỷ USD. Ông Nguyễn Tiến Định, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCU (xã Chư Prông) cho rằng, việc nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào và chế biến sâu sẽ là điều kiện tiên quyết để cải thiện giá trị xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp luôn chú trọng kiểm soát vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững theo yêu cầu của đối tác.

Trong cơ cấu các ngành hàng nông sản, cà phê tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch xuất khẩu lần đầu vượt mốc 1,5 tỷ USD. Ông Nguyễn Tiến Định, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCU (xã Chư Prông) cho rằng, việc nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào và chế biến sâu sẽ là điều kiện tiên quyết để cải thiện giá trị xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp luôn chú trọng kiểm soát vùng nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững theo yêu cầu của đối tác.

Quy trình chế biến chanh dây sau thu hoạch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quicornac Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Đối với nhóm cây ăn quả của tỉnh Gia Lai, nổi bật là chanh dây với khoảng 5.600 ha, sản lượng hơn 210.000tấn/năm. Theo Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quicornac Gia Lai Lưu Quốc Thạnh, điều kiện khí hậu Tây Nguyên rất thuận lợi cho phát triển cây chanh dây, do đó nếu duy trì ổn định chất lượng và vùng nguyên liệu đạt chuẩn thì sản phẩm chanh dây của Gia Lai có nhiều tiềm năng để mở rộng thị trường.





Sơ chế chuối xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn, phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Ở lĩnh vực chuối xuất khẩu, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn (phường An Phú) đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, thiết bị quản lý dịch bệnh hại trên cây trồng và dây chuyền nội bộ phục vụ sản xuất. Đơn vị hiện có khoảng 400 ha chuối tại hai xã Adơk và Kon Gang, sản lượng bình quân 23.000 tấn/năm. Sản phẩm chuối của đơn vị đang xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và một số nước Trung Đông. Theo thông tin từ doanh nghiệp, doanh thu hiện đạt gần 170 triệu USD/năm, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng.



Đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, việc tham gia liên kết sản xuất đã giúp cho các xã viên dần thay đổi phương thức canh tác, đồng bộ quy trình sản xuất. Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), cho biết, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết đã làm thay đổi nhận thức, tư duy canh tác nông nghiệp của nông dân. Tham gia liên kết giúp nông dân sản xuất theo yêu cầu thị trường và có hợp đồng tiêu thụ ổn định hơn.



Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương, thời gian tới ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục ổn định các diện tích cây trồng chủ lực và thu hút đầu tư vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị sản phẩm và tăng sức cạnh tranh cho nông sản địa phương trên thị trường.



Với diện tích cây trồng đạt chuẩn ngày càng mở rộng, quy mô liên kết sản xuất lớn và kim ngạch xuất khẩu tăng, nông sản chất lượng cao tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng tâm trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gắn với sản xuất theo nhu cầu của thị trường được xem là hướng tăng trưởng ổn định và bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.