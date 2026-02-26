Cà phê mang về 1 tỷ USD xuất khẩu chỉ trong vòng 1 tháng

26/02/2026

Xuất khẩu cà phê khởi sắc ngay từ tháng đầu tiên của năm 2026, mở ra triển vọng tích cực cho toàn ngành trong cả năm nay. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 224.348 tấn, kim ngạch 1,08 tỷ USD, tăng lần lượt 22,6% về lượng và 14,1% về trị giá so với tháng 12/2025, đồng thời tăng tới 56,4% về lượng và 39,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Cà phê cũng vượt qua thủy sản (kim ngạch 1,01 tỷ USD) để vươn lên vị trí thứ hai trong top các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất ngành nông nghiệp, chỉ đứng sau nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ (1,6 tỷ USD).

Theo thống kê, hiện diện tích trồng cà phê cả nước đạt khoảng 710.000 ha. Các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 92,4% diện tích và 95% sản lượng.



Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 sẽ tăng khoảng 10% so với niên vụ trước.



Tuy nhiên trên bình diện thế giới, nhiều tổ chức dự báo thị trường cà phê sẽ dần chuyển từ trạng thái thiếu hụt sang giai đoạn tái cân bằng, thậm chí có thể rơi vào dư thừa, qua đó tạo áp lực giảm giá, đặc biệt đối với cà phê Arabica.