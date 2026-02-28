Kinh tế
Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI
Đài Sputnik vừa đăng tải bài viết về sức hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, trong đó cho biết trong năm ngoái, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn FDI cao nhất trong 5 năm trở lại đây và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì sức hút này trong năm 2026 nhờ được giới đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại châu Á cho dòng vốn đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, bài viết cũng cho rằng việc tiếp tục thu hút lượng vốn lớn FDI sẽ đối mặt với không ít thách thức.
Theo bài viết đăng tải ngày 25/2, công ty luật quốc tế D’Andrea Partners (DP Group) - được thành lập tại Italy và chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế xuyên biên giới - nhận định Việt Nam nằm trong nhóm 7 thị trường triển vọng nhất của khu vực châu Á, nhờ sự kết hợp giữa nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách trong nước và những chuyển động mới của môi trường đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, nền tảng kinh tế vĩ mô được xem là yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam.
Dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính Việt Nam), DP Group nêu rõ chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, FDI vào Việt Nam ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 1 trong 5 năm qua. Kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam. Không chỉ các dự án mới được cấp phép, nhiều dự án hiện hữu cũng mở rộng quy mô, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh ở Việt Nam và tiếp tục cam kết gắn bó lâu dài.
Những tín hiệu khởi sắc đầu năm tiếp nối thành quả của năm 2025 khi tổng vốn đăng ký FDI trong năm ngoái đạt trên 38,4 tỷ USD, vốn giải ngân 27,62 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Đáng chú ý, hơn 80% vốn giải ngân tập trung vào lĩnh vực sản xuất - chế tạo, cho thấy dòng vốn mang tính dài hạn và ổn định, đồng thời tạo nền tảng cho nhu cầu lớn về bất động sản công nghiệp và logistics trong thời gian tới.
DP Group dự báo Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mạnh trong năm nay nhờ khả năng chống chịu tốt của khu vực sản xuất và việc mở rộng ổn định của tiêu dùng nội địa. DP Group cũng nhận định các chính sách mới của Việt Nam ngày càng nhấn mạnh yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và chuyển giao tri thức, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Việt Nam hiện có một số lĩnh vực có vị thế đặc biệt thuận lợi trong thu hút FDI như sản xuất công nghệ cao, lắp ráp điện tử, đóng gói và kiểm định bán dẫn, sản xuất linh kiện công nghệ cao. Ngoài ra, việc Việt Nam chú trọng phát triển ngành năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, cũng có tiềm năng thu hút đầu tư lớn.
Theo DP Group, với những yếu tố nền tảng nói trên, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến dẫn đầu châu Á về triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu. Dù vậy, công ty này cũng lưu ý một số “điểm nghẽn” đối với Việt Nam trong nỗ lực duy trì sức hút FDI trong năm 2026, bao gồm cạnh tranh ngày càng tăng trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hạn chế về hạ tầng tại một số địa phương và thiếu hụt lao động kỹ năng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ.
Ngoài ra, các yếu tố toàn cầu như tái cấu trúc địa chính trị, xu hướng điều chỉnh lãi suất tại các nền kinh tế lớn và áp lực về bộ 3 tiêu chuẩn đo lường ESG (môi trường, xã hội và quản trị) sẽ tiếp tục tác động tới chiến lược của các công ty đa quốc gia, qua đó ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện thể chế, duy trì ổn định chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng chiến lược được xem là điều kiện then chốt để Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng trưởng FDI./.