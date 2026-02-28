Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo bài viết đăng tải ngày 25/2, công ty luật quốc tế D’Andrea Partners (DP Group) - được thành lập tại Italy và chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế xuyên biên giới - nhận định Việt Nam nằm trong nhóm 7 thị trường triển vọng nhất của khu vực châu Á, nhờ sự kết hợp giữa nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, cải cách trong nước và những chuyển động mới của môi trường đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, nền tảng kinh tế vĩ mô được xem là yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính Việt Nam), DP Group nêu rõ chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, FDI vào Việt Nam ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 1 trong 5 năm qua. Kết quả này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam. Không chỉ các dự án mới được cấp phép, nhiều dự án hiện hữu cũng mở rộng quy mô, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh ở Việt Nam và tiếp tục cam kết gắn bó lâu dài.

Hà Nội dẫn đầu thu hút FDI, hướng tới đầu tư xanh và công nghệ cao. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Những tín hiệu khởi sắc đầu năm tiếp nối thành quả của năm 2025 khi tổng vốn đăng ký FDI trong năm ngoái đạt trên 38,4 tỷ USD, vốn giải ngân 27,62 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Đáng chú ý, hơn 80% vốn giải ngân tập trung vào lĩnh vực sản xuất - chế tạo, cho thấy dòng vốn mang tính dài hạn và ổn định, đồng thời tạo nền tảng cho nhu cầu lớn về bất động sản công nghiệp và logistics trong thời gian tới.

DP Group dự báo Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mạnh trong năm nay nhờ khả năng chống chịu tốt của khu vực sản xuất và việc mở rộng ổn định của tiêu dùng nội địa. DP Group cũng nhận định các chính sách mới của Việt Nam ngày càng nhấn mạnh yếu tố công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và chuyển giao tri thức, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Việt Nam hiện có một số lĩnh vực có vị thế đặc biệt thuận lợi trong thu hút FDI như sản xuất công nghệ cao, lắp ráp điện tử, đóng gói và kiểm định bán dẫn, sản xuất linh kiện công nghệ cao. Ngoài ra, việc Việt Nam chú trọng phát triển ngành năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, cũng có tiềm năng thu hút đầu tư lớn.