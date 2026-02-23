Từ sức bật du lịch Tết đến khát vọng vươn xa nơi địa đầu cực Nam

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch cả nước bằng một diện mạo mới đầy sức sống và chuyên nghiệp. Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, Cà Mau không chỉ là điểm đến lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của hệ sinh thái đặc trưng riêng có, mà còn là nơi hội tụ của những giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với khát vọng đổi mới, phát triển bền vững. Mùa du lịch Tết năm nay, toàn tỉnh đã đón hơn 407.300 lượt khách, minh chứng cho sức hút khó cưỡng của một "Cà Mau vươn xa" trong vận hội mới.