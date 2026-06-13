Vẻ đẹp mùa hoa Phong ba trên đá núi lửa Lý Sơn

Cây Phong ba có sức sống bền bỉ, bộ rễ bám sâu vào các khe đá, trên những triền đá núi lửa ở đảo Lý Sơn.
Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, khi Lý Sơn bước vào mùa nắng nóng gay gắt nhất, cây phong ba lại sinh trưởng mạnh mẽ, đồng loạt đơm hoa kết trái. Những chùm hoa màu trắng nổi bật trên nền lá xanh sẫm tạo nên vẻ đẹp riêng cỏa loài cây này ở đảo tiền tiêu. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi sinh. Với sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi cao, cây phong ba từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường của người dân vùng biển đảo.