Vẻ đẹp mùa hoa Phong ba trên đá núi lửa Lý Sơn

Cây Phong ba có sức sống bền bỉ, bộ rễ bám sâu vào các khe đá, trên những triền đá núi lửa ở đảo Lý Sơn.





Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, khi Lý Sơn bước vào mùa nắng nóng gay gắt nhất, cây phong ba lại sinh trưởng mạnh mẽ, đồng loạt đơm hoa kết trái. Những chùm hoa màu trắng nổi bật trên nền lá xanh sẫm tạo nên vẻ đẹp riêng cỏa loài cây này ở đảo tiền tiêu. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi sinh. Với sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi cao, cây phong ba từ lâu đã trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường của người dân vùng biển đảo.

Cây Phong ba mọc dọc bờ biển chùa Hang. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phong ba thuộc họ thân gỗ mềm, tán cành dẻo dai có sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho tinh thần kiên cường của người dân đất đảo. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Cây Phong ba phát triển xanh tốt dọc các triền đá núi lửa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Những mãng xanh thơ mộng, quý giá từ cây Phong ba trên bờ biển đảo Lý Sơn. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Hàng cây phong ba trồng dọc bãi biển che chắn trước chùa Hang (hay Thiên Khổng thạch tự) một cái hang tự nhiên nằm trong hệ thống động lớn nhất Lý Sơn ở núi Thới Lới. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Trải qua bao mùa mưa bão, thời tiết khắc nghiệt, những cây Phong ba vẫn kiên cường bám trụ, phát triển như tên gọi. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Hoa Phong ba màu trắng, quả kết thành chùm trên nền lá xanh. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN