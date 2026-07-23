Phố Hội về đêm

23/07/2026

Khi những tia nắng cuối cùng khuất sau mái ngói rêu phong, phố cổ Hội An khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ được thắp sáng, tỏa ánh vàng ấm áp, phản chiếu lung linh trên dòng sông Hoài, tạo nên một không gian huyền ảo, quyến rũ và đậm chất hoài niệm.

Nhiều cặp đôi lựa chọn Hội An để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Du khách trải nghiệm ngồi thuyền trên sông Hoài, ngắm vẻ đẹp lung linh của phố cổ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Không gian ven bờ sông Hoài mang đến cảm giác bình yên và thư thái cho du khách. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam Dưới ánh đèn, những ngôi nhà cổ, cây cầu, con ngõ nhỏ trở thành phông nền lý tưởng để du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Các quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu thủ công mỹ nghệ và khu chợ đêm nhộn nhịp đón khách nhưng vẫn giữ được nét thanh bình vốn có của đô thị di sản. Nhịp sống về đêm nơi đây vừa sôi động, vừa chậm rãi, mang đến cảm giác thư thái và gần gũi. Du khách quốc tế thích thú khám phá ẩm thực Hội An về đêm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Dạo bước trên những tuyến phố đi bộ khi đêm xuống là cách để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thanh bình của Hội An.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đêm Hội An không chỉ hấp dẫn bởi sắc màu của ánh sáng mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa đặc trưng. Ngồi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài, dạo bước trên những tuyến phố đi bộ, thưởng thức các món đặc sản địa phương hay ngắm nhìn những nghệ nhân tỉ mỉ làm đèn lồng… tất cả hòa quyện tạo nên sức hút riêng của phố Hội. Hội An vì thế không chỉ là điểm đến để tham quan mà còn là nơi để cảm nhận, để lắng lại và lưu giữ những ký ức đẹp trong lòng mỗi du khách./.

Bài và ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam