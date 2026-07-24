Phú Quốc ghi danh vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026

24/07/2026

Phú Quốc của tỉnh An Giang vừa tiếp tục ghi thêm một dấu mốc khi lọt vào Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 (Island Hot List 2026) do Expedia - một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới công bố.

Danh sách được đưa ra dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay toàn cầu trên tất cả điểm bán của Expedia từ ngày 22/9/2025 đến 22/3/2026, cho các chuyến đi trong năm 2026, so với cùng kỳ giai đoạn 2024-2025. Theo đó, lượng tìm kiếm về Phú Quốc đã tăng 25% thông qua nền tảng Expedia, khẳng định sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc trong mắt bạn bè quốc tế.

Thành phố đảo Phú Quốc đang phát triển trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tàu du lịch Aida Stella chở hơn 2.100 du khách quốc tế đến tham quan đảo ngọc Phú Quốc (14/2/2025) Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Du khách xem show diễn Kiss Of The Sea - Nụ hôn của biển cả tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát