DIFF 2026 - rực rỡ sông Hàn

14/07/2026

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 – DIFF 2026 mang chủ đề Đà Nẵng – Những chân trời kết nối (Da Nang – United Horizons) diễn ra từ ngày 30/05 đến ngày 11/07/2026 với 6 đêm thi pháo hoa chuyên nghiệp diễn ra vào các tối thứ Bảy hàng tuần trong suốt mùa giải không chỉ tạo nên những màn pháo hoa rực sáng sông Hàn mà còn trở thành sức hút lớn cho mùa cao điểm du lịch hè của thành phố biển.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: DIFF

Mùa giải năm nay chứng kiến cuộc tranh tài của 10 đội thi đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Việt Nam (2 đội), Trung Quốc, Italy, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau (Trung Quốc) và Australia.

DIFF 2026 được đánh giá là mùa giải đặc biệt khi có nhiều tên tuổi lớn của làng pháo hoa quốc tế tham dự. Đặc biệt, việc DIFF được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh đã tạo cú hích lớn cho mùa du lịch hè của Đà Nẵng năm nay khi chứng kiến lượng khách trong và ngoài nước cùng với công suất đặt phòng khách sạn tăng cao kỉ lục, nhất là vào những ngày có hoạt động bắn pháo hoa.

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng lung linh trong đêm pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sau hơn một tháng tranh tài, đêm chung kết diễn ra vào tối 11/7 bằng cuộc tranh tài giữa hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Chung cuộc, đội Bồ Đào Nha đã giành giải Nhất, đội Trung Quốc giải Nhì, đội Ý giành giải “ Sáng tạo”, đội Nhật Bản giành giải “Triển vọng” và đội Đà Nẵng (Việt Nam) nhận giải “Khán giả yêu thích nhất”.

Màn trình diễn pháo hoa tỏa sáng với hình ảnh cây tre đầy ấn tượng của đội Việt Nam. Ảnh: DIFF

DIFF 2026 đã khép lại với những đêm trình diễn pháo hoa đỉnh cao rực sáng sông Hàn, đem đến cho người xem những bữa đại tiệc pháo hoa không thể nào quên. Và quan trọng hơn, cứ mỗi mùa DIFF đến, Đà Nẵng lại trở nên ấn tượng hơn trong lòng du khách, xứng đáng là thành phố pháo hoa, thành phố lễ hội đẳng cấp khu vực và thế giới./.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam và đội Đà Nẵng. Ảnh: DIFF

Màn trình diễn pháo hoa của đội vô địch Bồ Đào Nha. Ảnh: DIF

Màn trình diễn pháo hoa của đội á quân Trung Quốc. Ảnh: DIFF

Bầu trời Đà Nẵng rực sáng lung linh trong đêm pháo hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Màn trình diễn pháo hoa của đội Macau (Trung Quốc). Ảnh: DIFF

Màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng trước giờ diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa. Ảnh: DIFF

DIFF 2026 đã thu hút một lượng lớn kỷ lục du khách đến với Đà Nẵng vào dịp cao điểm du lịch hè năm nay. Ảnh: DIFF