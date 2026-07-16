Những điểm đến rực rỡ nhất mùa Hè 2026

16/07/2026





Mùa hè năm 2026 chứng kiến một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của du khách Việt Nam hướng về phía biển. Khác với những kỳ nghỉ dài ngày phức tạp trước đây, xu hướng năm nay tôn vinh sự thuận tiện, các chuyến đi ngắn ngày (micro-holiday) và trải nghiệm cá nhân hóa. Dọc theo đường bờ biển dài hơn 3.200 km, bốn địa danh dưới đây đang dẫn đầu xu hướng và trở thành những "thiên đường giải nhiệt" được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng du lịch.

Đà Nẵng là thành phố hiện đại, năng động bên bờ biển Đông nổi bật với đường bờ biển dài tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều điểm du lịch nổi tiếng, cùng với nhịp sống sôi động và sự thân thiện, tạo nên một đô thị đáng sống, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Trung Việt Nam. Ảnh: CTV Báo ảnh Việt Nam

Đà Nẵng là thành phố hiện đại, năng động bên bờ biển Đông nổi bật với đường bờ biển dài tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều điểm du lịch nổi tiếng, cùng với nhịp sống sôi động và sự thân thiện, tạo nên một đô thị đáng sống, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Trung Việt Nam. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Đà Nẵng là thành phố hiện đại, năng động bên bờ biển Đông nổi bật với đường bờ biển dài tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều điểm du lịch nổi tiếng, cùng với nhịp sống sôi động và sự thân thiện, tạo nên một đô thị đáng sống, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Trung Việt Nam. Ảnh: CTV Báo ảnh Việt Nam



Đứng đầu danh sách các điểm đến mùa hè năm nay chính là Đà Nẵng. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông quốc tế ví von thành phố này như một Miami thu nhỏ. Đà Nẵng sở hữu một hệ sinh thái du lịch cực kỳ toàn diện, nơi du khách có thể vừa nằm lười trên bãi biển Mỹ Khê cát trắng mịn, vừa trải nghiệm chèo SUP ngắm bình minh tại biển Mân Thái, lại vừa dễ dàng hòa mình vào không khí sôi động của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF 2026). Đây là điểm đến lý tưởng cho mọi thế hệ nhờ hạ tầng giao thông thuận tiện và các dịch vụ tích hợp "tất cả trong một".

Ở phía Bắc, Vịnh Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng lượng tìm kiếm đột biến gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sức hút lớn nhất của Hạ Long mùa hè này nằm ở các tour du thuyền 5 sao cao cấp và các hải trình ngắn ngày len lỏi qua vịnh Lan Hạ hay đảo Cát Bà. Du khách có thể thảnh thơi đón hoàng hôn giữa lòng kỳ quan, chèo thuyền kayak qua các hang động đá vôi cổ kính, hoặc tận hưởng làn nước xanh mát tại bãi Cháy. Đối với người dân thủ đô và các tỉnh lân cận, đây là lựa chọn hoàn hảo cho một chuyến đi 2 ngày 1 đêm để tái tạo năng lượng sau một tuần làm việc căng thẳng.

Nha Trang được mệnh danh là một trong những thành phố biển đẹp nhất Việt Nam. Thành phố Nha Trang mê hoặc du khách với những bãi biển có dải cát trắng mịn trải dài, đến những hòn đảo ngoài khơi đẹp đến ngỡ ngàng. Ảnh: Ngọc Hà-TTXVN



Nếu Nha Trang tiếp tục khẳng định vị thế "viên ngọc của Biển Đông" với các hoạt động thể thao biển mạo hiểm như dù lượn, lặn ngắm san hô tại Hòn Mun, thì Phú Quốc lại quyến rũ du khách bằng xu hướng du lịch bền vững. Mùa hè năm nay, các khu nghỉ dưỡng sinh thái (eco-resort) tại đảo Ngọc đặc biệt đắt khách. Người trẻ và các gia đình hiện đại có xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các chương trình nghỉ dưỡng chữa lành, tham gia các buổi yoga trên biển lúc bình minh, hoặc thưởng thức ẩm thực bản địa hữu cơ tươi ngon.

Theo dữ liệu từ các nền tảng lữ hành lớn trong nước, lượng đặt phòng cho các kỳ nghỉ biển cao cấp mùa hè này tăng từ 15% đến 20%. Biển Việt Nam năm nay không chỉ là nơi để ngắm cảnh, mà đã trở thành không gian để du khách tìm kiếm những câu chuyện văn hóa độc đáo và kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên.

Sáng 14/2/2025, tại Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc (thành phố biển đảo Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang đón tàu du lịch Aida Stella chở hơn 2.100 du khách quốc tế đến tham quan đảo ngọc. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc bằng đường biển đầu năm mới 2025. Dự kiến vào ngày 16 và 20/2, Phú Quốc cũng sẽ đón hai chuyến tàu du lịch hạng sang, với hơn 5.500 du khách đến tham quan. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN





Dù là sự sôi động của những đêm hội pháo hoa tại Đà Nẵng, nét kỳ vĩ của sóng nước Hạ Long, hay khoảng lặng bình yên trên bờ cát Phú Quốc, biển Việt Nam trong mùa hè này vẫn luôn biết cách chiều lòng và mang đến những kỷ niệm khó quên cho mỗi bước chân lữ hành./.