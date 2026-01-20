TP. Hồ Chí Minh: Các nhà vườn tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các vườn hoa như Kim Dinh, Láng Lớn, Phước Long Thọ… người trồng hoa tất bật chăm sóc, theo dõi kỹ từng khâu với mong muốn hoa nở đúng dịp, đạt chất lượng cao để phục vụ thị trường hoa Tết.

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các làng hoa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường. Tại các vườn hoa như Kim Dinh, Láng Lớn, Phước Long Thọ… người trồng hoa tất bật chăm sóc, theo dõi kỹ từng khâu với mong muốn hoa nở đúng dịp, đạt chất lượng cao để phục vụ thị trường hoa Tết với đa dạng chủng loại.

Tỉa cúc đại đóa để cây tập trung dinh dưỡng cho hoa phát triển to, nở đẹp. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Những ngày này, dọc các tuyến đường dẫn vào làng hoa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân miệt mài lặt nụ, cột dây, chỉnh tán, tưới nước cho từng chậu hoa. Được xuống giống từ đầu tháng 8 âm lịch, đến nay các chậu hoa đã phát triển thân lá xanh tốt, nhiều nụ, sinh trưởng đồng đều. Mặc dù thời tiết cuối năm có những biến động nhất định, song nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhiều nhà vườn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vẫn kiểm soát tốt quá trình sinh trưởng của cây. Đáng mừng là hoa không bị nở sớm như ở một số địa phương khác, giúp người trồng yên tâm hơn trong việc canh thời điểm xuất bán.

Một tín hiệu tích cực khác là thị trường tiêu thụ bước đầu có những chuyển biến khả quan. Theo ghi nhận, hiện đã có trên 80% số lượng chậu hoa tại nhiều vườn được thương lái đến đặt cọc, đặc biệt có những vườn hoa đẹp, tỷ lệ đặt hàng lên đến trên 90%. Điều này phần nào giúp nông dân giảm bớt áp lực đầu ra, tập trung chăm sóc để nâng cao chất lượng sản phẩm trong giai đoạn quyết định của vụ hoa Tết. Tỉa nụ cho các chậu cúc đại đóa tại làng hoa Láng Lớn, xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Tại làng hoa Kim Dinh, ông Nguyễn Văn Nam, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hoa, đang tất bật hướng dẫn nhân công tỉa những nụ hoa cúc đại đóa. Năm nay, gia đình ông trồng khoảng 5.000 chậu cúc, chủ yếu là cúc đại đóa. Theo ông Nam, đây là thời điểm quan trọng khi hoa đang ra nụ, quyết định trực tiếp đến chất lượng bông và giá trị thương phẩm. Dự kiến đến khoảng ngày 20 tháng Chạp âm lịch, gia đình ông sẽ bắt đầu xuất bán hoa ra thị trường.

Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ông Nam đã chủ động điều chỉnh cơ cấu sản xuất cho phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Cụ thể, ông tập trung trồng nhiều chậu cúc kích cỡ nhỏ khoảng 60 cm với số lượng hơn 2.000 chậu; trong khi đó, các chậu lớn kích thước 1,2m ông chỉ trồng khoảng 30 chậu, còn lại là các chậu kích cỡ 80 cm, 1 m. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu tư, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ nhưng vẫn bảo đảm đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Tưới nước, chăm sóc hoa cúc đại đóa tại làng hoa Kim Dinh, phường Long Hương (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Theo ông Nam, nghề trồng hoa so với trồng rau đỡ vất vả hơn, thu nhập cũng ổn định hơn, dù vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro do phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Năm nay, dù thương lái đã đến đặt cọc sớm, song giá bán hoa Tết dự kiến chỉ tương đương năm ngoái, trong khi chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công đã tăng khoảng hơn 10%. Điều này khiến lợi nhuận của người trồng hoa có nguy cơ bị thu hẹp.

Không chỉ tại Kim Dinh, các làng hoa khác như Láng Lớn, xã Kim Long cũng đang vào giai đoạn chăm sóc quyết định. Chị Bùi Thị Phượng, một hộ trồng hoa lâu năm, cho biết chỉ còn khoảng gần 20 ngày nữa là thương lái sẽ bắt đầu vào vườn chở hoa đi tiêu thụ. Do đó, thời điểm này, các nhà vườn phải thuê thêm nhân công để lặt nụ, mỗi cây chỉ giữ lại một nụ chính nhằm giúp cây tập trung dinh dưỡng, cho bông to, hoa nở đều, màu sắc đẹp.



“Yếu tố thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoa. Trời lạnh nhưng có nắng thì hoa phát triển thuận lợi; ngược lại, nếu thời tiết âm u kéo dài, kèm mưa trái mùa, nguy cơ hoa nở muộn hoặc chất lượng bông không đạt yêu cầu sẽ tăng cao”, chị Phượng nói. Anh Vũ Văn Thịnh, phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh) chăm sóc hoa mai để bán vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Bên cạnh các giống hoa truyền thống, nhiều loại hoa ngắn ngày như dừa cạn, dạ yến thảo, hướng dương, mào gà, cẩm nhung… cũng đã được nông dân xuống giống cách đây hơn một tháng. Hiện các loại hoa này đang trong giai đoạn sinh trưởng mạnh, bắt đầu tạo nụ. Tuy nhiên, thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh những ngày cuối năm âm lịch lại lạnh kéo dài vào đêm và sáng sớm đã làm gia tăng nguy cơ sâu bệnh. Vì vậy, các nhà vườn phải tăng cường theo dõi, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hợp lý, điều chỉnh chế độ tưới nước và bón phân nhằm bảo đảm hoa sinh trưởng tốt, đạt tiêu chuẩn khi xuất bán.

Không khí sản xuất sôi động cũng diễn ra tại các vườn mai. Tại phường Tam Long, anh Vũ Văn Thịnh đang chăm sóc vườn mai với khoảng 400 cây, chuẩn bị đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Theo anh Thịnh, năm nay nhuận, thời tiết lạnh nhưng có gió chướng nên mai ít nguy cơ nở sớm. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên theo dõi, chăm sóc kỹ lưỡng từng cây để chủ động điều chỉnh thời điểm ra hoa. Nhằm phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm của người dân, năm nay anh dự kiến phun thuốc cho mai rụng lá sớm hơn mọi năm, bắt đầu từ khoảng ngày 10 đến 13 tháng Chạp âm lịch, thay vì ngày 15 như trước đây để người chơi mai được thưởng thức từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tỉa nụ cho các chậu cúc đại đóa tại làng hoa Láng Lớn, xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Nhị-TTXVN

Đến thời điểm này, vườn mai của anh Thịnh đã có nhiều thương lái và người chơi mai đến xem, đặt cọc chờ đến khoảng từ ngày 20 đến 26 tháng Chạp sẽ vận chuyển về chưng Tết hoặc đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy lượng khách quan tâm khá đông, song giá bán mai năm nay dự kiến vẫn giữ nguyên so với các năm trước, chưa có dấu hiệu tăng, trong khi chi phí chăm sóc tiếp tục ở mức cao.

Theo ngành nông nghiệp và môi trường TP. Hồ Chí Minh, từ khoảng rằm tháng Chạp, khi các chậu hoa bắt đầu hoàn thiện dáng, hoa bắt đầu chớm nở, không khí tại các vùng chuyên canh hoa Tết trên địa bàn thành phố sẽ càng trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm các nhà vườn bước vào giai đoạn xuất bán cao điểm, thương lái sẽ vận chuyển hoa đến các chợ đầu mối, điểm tập kết để kịp thời phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí Tết của người dân.

Có thể thấy, dù đối mặt với không ít khó khăn từ thời tiết, chi phí sản xuất tăng cao và sức mua còn nhiều biến động, người trồng hoa Tết tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực từng ngày, kỳ vọng một vụ hoa thắng lợi, có nguồn thu ổn định khi Tết đến xuân về./.