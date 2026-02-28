Khai hội Xuân Tây Yên Tử 2026 - Lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy khát vọng hòa bình và phát triển

Ngày 28/2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh), Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2026 đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và giàu bản sắc văn hóa, thu hút đông đảo đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Tiết mục văn nghệ khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Diễn ra tại sân khấu tháp chuông Hoa Nghiêm, công trình văn hóa tâm linh mới được đưa vào khai thác, lễ khai hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc lần đầu tiên quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại cơ sở, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử nhấn mạnh vai trò đặc biệt của vùng đất này trong dòng chảy lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng hòa hợp, hòa bình bắt nguồn từ Trần Nhân Tông, vị Phật hoàng sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Đồng chí nêu rõ: “Tây Yên Tử không chỉ là không gian lễ hội, mà là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nền tảng đã làm nên cốt cách và sức sống lâu bền của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là lòng yêu nước và khát vọng hòa bình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.



Theo đồng chí Lê Đức Thắng, việc quần thể di tích Yên Tử được UNESCO vinh danh không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mà còn mở ra cơ hội để Tây Yên Tử trở thành điểm đến của bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, nhân văn, phát triển bền vững.