Giữ hồn Thăng Long qua lễ rước “Vua sống” ở Đền Sái

Ngày 27/2/2026 (tức 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Thư Lâm (Hà Nội) khai mạc Hội Đền Sái Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí trang trọng và rộn ràng đầu xuân. Việc Lễ hội Đền Sái được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng lễ khánh thành tu bổ đình Thụy Lôi, không chỉ tôn vinh một nghi lễ độc đáo mà còn khẳng định nỗ lực gìn giữ hồn cốt Thăng Long qua nghi thức rước "Vua sống” (Vua giả) - biểu tượng của ký ức lịch sử và sức sống cộng đồng trong Hà Nội hôm nay.

Đoàn rước Vua giả nhìn từ trên cao, sắc cờ ngũ sắc rực rỡ khắp đường làng Thư Lâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Mùa lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Lễ hội Đền Sái chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị lâu đời và sức sống bền bỉ của một di sản cộng đồng giữa lòng Thủ đô. Cũng trong dịp này, công trình tu bổ, tôn tạo Đình Thụy Lôi - một hạng mục quan trọng trong quần thể di tích được khánh thành sau hơn một năm thi công, tạo nên không gian văn hóa - tín ngưỡng hài hòa, trang trọng cho lễ hội.

Lễ hội Đền Sái dưới chân núi Thất Diệu, thuộc xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội (trước đây là xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam