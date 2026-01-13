Nhộn nhịp mùa hoa Tết đất phương Nam

13/01/2026

Vào mỗi dịp Tết cổ truyền, việc trang trí hoa tươi, cây cảnh trong không gian sống từ lâu đã trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt với ý nghĩa gửi gắm ước vọng về sự sum vầy, may mắn và một khởi đầu an lành. Vì thế, vào độ trước Tết, nghề trồng hoa tại các tỉnh, thành phía Nam lại bước vào mùa cao điểm, tạo nên không khí lao động tất bật, rộn ràng khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.



Những vựa hoa Tết nổi tiếng miền Nam

Miền Nam sở hữu nhiều làng nghề trồng hoa, vườn cây kiểng lâu đời. Trong đó, làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được xem là vựa hoa Tết lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với lịch sử trồng hoa hơn một thế kỷ, vào những ngày cuối năm, khắp các nhà vườn đều tất bật chăm sóc, điều chỉnh thời điểm ra hoa để kịp cung ứng cho thị trường Tết.

Làng hoa Sa Đéc được ví như “xứ sở ngàn hoa” của phương Nam, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm.

Ảnh: Kim Cương

Làng hoa Sa Đéc trồng đa dạng chủng loại hoa, cây kiểng theo từng mùa trong năm. Ảnh: Kim Cương

Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ hai, diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026, trùng với cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026, nên càng khiến cho thị trường hoa thêm sôi động. Trước thềm Festival, nhiều nhà vườn và hợp tác xã đã chủ động mở rộng diện tích sản xuất, chuẩn bị hàng trăm nghìn chậu hoa phục vụ sự kiện và thị trường Tết. Bên cạnh sứ kiểng, dòng sản phẩm truyền thống làm nên thương hiệu hoa Sa Đéc, thì các giống cúc, hướng dương với màu sắc và hình dáng mới tiếp tục được thị trường ưa chuộng.

Sa Đéc nổi tiếng với nhiều giống hoa ngắn ngày như vạn thọ, cúc mâm xôi, đồng tiền, yến dạ thảo, lay ơn, hướng dương… cùng hàng chục giống hoa hồng khác nhau, đáp ứng đồng thời nhu cầu thương mại và du lịch. Không chỉ là nơi cung ứng hoa Tết, làng hoa còn trở thành điểm tham quan quen thuộc của du khách mỗi độ xuân về.

Những vườn cúc mâm xôi – loại hoa đặc trưng của làng hoa Sa Đéc - khoe sắc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Kim Cương

Ngoài Sa Đéc, miền Nam còn nhiều vựa hoa lớn khác như làng hoa kiểng Cái Mơn (tỉnh Vĩnh Long) nổi tiếng với các loại cây kiểng tạo hình nghệ thuật; làng hoa Thới Nhựt (thành phố Cần Thơ) với lịch sử hơn 100 năm; vùng hoa Tân Ba (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh) chuyên trồng vạn thọ, hướng dương; hay Củ Chi - nơi cung ứng mai vàng, lan và cây kiểng cho thị trường Thành phố.



Hoa Xuân - nét đặc trưng của du lịch thành phố Hồ Chí Minh



Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ hoa lớn nhất miền Nam và cả nước, đồng thời là nơi hình thành rõ nét loại hình du lịch hoa xuân. Mỗi dịp cận Tết, các đầu mối như chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài), chợ hoa xuân Bến Bình Đông (phường Bình Đông) trở nên nhộn nhịp suốt ngày đêm, không chỉ phục vụ mua bán mà còn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Toàn cảnh bến Bình Đông nhìn từ trên cao, điểm nhấn chợ hoa Tết của Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Kim Cương

Hầu hết ghe thuyền chở hoa, cây kiểng về bến Bình Đông đều xuất phát từ các tỉnh miền Tây. Ảnh: Kim Cương

Đặc biệt, chợ hoa xuân Bến Bình Đông với hình thức buôn bán “trên bến dưới thuyền” đã trở thành nét văn hóa đô thị đặc trưng của Thành phố. Hàng trăm ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây chở đầy hoa Tết cập bến, tạo nên khung cảnh sinh động, tái hiện không gian sông nước Nam Bộ giữa lòng đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, Thành phố còn tổ chức nhiều không gian và sự kiện du xuân mang dấu ấn riêng như Hội hoa xuân Tao Đàn, chợ hoa công viên 23 Tháng 9, đường hoa Nguyễn Huệ… Mỗi địa điểm đều được đầu tư công phu về cảnh quan, chủ đề trưng bày, kết hợp các hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống như múa lân, đờn ca tài tử, trình diễn nghệ thuật đường phố, góp phần tạo nên không khí lễ hội đặc trưng trong những ngày đầu năm mới.

Sắc hoa rực rỡ phủ kín tuyến đường Bình Đông, báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Ảnh: Lê Linh