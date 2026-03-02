Văn hóa
"Mùa Xuân và tuổi trẻ" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Sự kiện có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ.
Điểm nhấn trong các hoạt động của tháng 3 với chủ đề "Mùa Xuân và tuổi trẻ" là chuyên đề "Lễ hội mùa Xuân" với sắc màu văn hóa của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ; trong đó có hoạt động tái hiện nghi lễ ví đu trong Hội ví đu của dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ, diễn ra vào ngày 8/3 tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc I. Sau phần thực hiện các nghi lễ truyền thống là phần hội ví đu rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mường.
Trong khuôn khổ các hoạt động của chuyên đề "Lễ hội mùa Xuân", diễn ra chương trình dân ca dân vũ "Hoa xuân đất Mường" gồm các tiết mục ca, múa, nhạc tổng hợp, diễn xướng… của các nghệ nhân đồng bào dân tộc Mường, có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng khi mùa Xuân về, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống của những người con nơi núi rừng phía Bắc, tình yêu quê hương, đất nước, yêu bản làng trong niềm hân hoan của mùa Xuân…
Chương trình giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật múa trống đu, khua luống - nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ, một loại hình nghệ thuật đặc sắc không thể thiếu của đồng bào Mường mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mừng nhà mới, cầu mùa, mừng thọ…
Một điểm nhấn nữa trong tháng 3 là các hoạt động với chủ đề "Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống" của dân tộc X'tiêng tỉnh Đồng Nai. Trong đó có chương trình tái hiện Lễ cầu phúc, cầu an đầu Xuân của dân tộc X'tiêng. Sau phần nghi lễ truyền thống, cộng đồng cùng tham gia phần hội với chương trình giao lưu văn nghệ; tổ chức trò chơi dân gian giao lưu cùng du khách và giới thiệu ẩm thực truyền thống các món ăn gắn liền với lễ vật dâng cúng trong phần lễ.
Bên cạnh đó, chương trình trình diễn trang phục thổ cẩm "Sắc màu thổ cẩm", giới thiệu các trang phục được thiết kế, dệt may từ thổ cẩm truyền thống và cách tân, phù hợp với xu thế hiện nay và đi kèm với các trang sức, dụng cụ truyền thống.
Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 3 còn có hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hằng ngày tại Làng; các chương trình nghệ thuật đặc sắc như chương trình dân ca dân vũ "Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, với các bài ca múa nhạc, dân ca, dân vũ về mùa Xuân dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Nguyên khi tháng 3 về; Chương trình dân ca dân vũ "Mùa Ban nở" của đồng bào các dân tộc phía Bắc, với các hoạt động âm nhạc, diễn xướng kể về câu chuyện của hoa Ban, những vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc khi mùa hoa Ban nở, là những câu chuyện về mùa xuân, về tình yêu đôi lứa...; không gian trò chơi dân gian truyền thống, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào…
Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động văn hóa, giao lưu, lễ hội diễn ra trong tháng 3 được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc vừa thu hút khách tham quan, du lịch, vừa góp phần tăng cường, giao lưu và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Thông qua các chương trình trình diễn, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng, những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được gìn giữ, thực hành tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa./.