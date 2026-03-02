"Mùa Xuân và tuổi trẻ" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sự kiện có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ.

Điểm nhấn trong các hoạt động của tháng 3 với chủ đề "Mùa Xuân và tuổi trẻ" là chuyên đề "Lễ hội mùa Xuân" với sắc màu văn hóa của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ; trong đó có hoạt động tái hiện nghi lễ ví đu trong Hội ví đu của dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ, diễn ra vào ngày 8/3 tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc I. Sau phần thực hiện các nghi lễ truyền thống là phần hội ví đu rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Đồng bào dân tộc Mường tại Ngày hội giao lưu các dân tộc. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động của chuyên đề "Lễ hội mùa Xuân", diễn ra chương trình dân ca dân vũ "Hoa xuân đất Mường" gồm các tiết mục ca, múa, nhạc tổng hợp, diễn xướng… của các nghệ nhân đồng bào dân tộc Mường, có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng khi mùa Xuân về, ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống của những người con nơi núi rừng phía Bắc, tình yêu quê hương, đất nước, yêu bản làng trong niềm hân hoan của mùa Xuân…

Chương trình giới thiệu, trình diễn và trải nghiệm nghệ thuật múa trống đu, khua luống - nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ, một loại hình nghệ thuật đặc sắc không thể thiếu của đồng bào Mường mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mừng nhà mới, cầu mùa, mừng thọ…

Một điểm nhấn nữa trong tháng 3 là các hoạt động với chủ đề "Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống" của dân tộc X'tiêng tỉnh Đồng Nai. Trong đó có chương trình tái hiện Lễ cầu phúc, cầu an đầu Xuân của dân tộc X'tiêng. Sau phần nghi lễ truyền thống, cộng đồng cùng tham gia phần hội với chương trình giao lưu văn nghệ; tổ chức trò chơi dân gian giao lưu cùng du khách và giới thiệu ẩm thực truyền thống các món ăn gắn liền với lễ vật dâng cúng trong phần lễ.

Đồng bào dân tộc Mông trong trang phục truyền thống trình diễn in sáp ong tại sự kiện. Ảnh: Lê Đông/TTXVN Chương trình dân ca dân vũ "Xuân gọi từ buôn làng" với các tiết mục đặc sắc như trình diễn nhạc cụ truyền thống độc đáo (đàn đá, cồng chiêng…); biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc; ca múa, nhạc về vẻ đẹp đồng bào X'tiêng nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của dân tộc X'tiêng tỉnh Đồng Nai, gắn kết, giao lưu và thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, chương trình trình diễn trang phục thổ cẩm "Sắc màu thổ cẩm", giới thiệu các trang phục được thiết kế, dệt may từ thổ cẩm truyền thống và cách tân, phù hợp với xu thế hiện nay và đi kèm với các trang sức, dụng cụ truyền thống.

Màn trình diễn văn nghệ của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN Chương trình giới thiệu không gian văn hóa của đồng bào X'tiêng, tỉnh Đồng Nai, trưng bày, truyền dạy, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm và đan lát; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tương tác, giao lưu giữa đồng bào X'tiêng và du khách qua việc giới thiệu cách nhận biết các loại nỏ, cung, tên; ý nghĩa của việc săn bắt thú rừng đối với đời sống sinh hoạt của đồng bào X'tiêng; thao tác trình diễn cách cầm nỏ, tra tên, bắn thú và trải nghiệm kỹ thuật bắn nỏ của đồng bào dân tộc X'tiêng qua bàn tay hướng dẫn của nghệ nhân; tái hiện không gian giã gạo chày tay, trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm trò chơi dân gian, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc X'tiêng…

Các tiết mục nghệ thuật của đồng bào dân tộc Mường trong chương trình Ngày hội văn hoá dân tộc Mường tại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 3 còn có hoạt động của các nhóm nghệ nhân đang hoạt động hằng ngày tại Làng; các chương trình nghệ thuật đặc sắc như chương trình dân ca dân vũ "Tháng Ba Tây Nguyên - Em là hoa Pơ lang" của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, với các bài ca múa nhạc, dân ca, dân vũ về mùa Xuân dân tộc, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Tây Nguyên khi tháng 3 về; Chương trình dân ca dân vũ "Mùa Ban nở" của đồng bào các dân tộc phía Bắc, với các hoạt động âm nhạc, diễn xướng kể về câu chuyện của hoa Ban, những vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc khi mùa hoa Ban nở, là những câu chuyện về mùa xuân, về tình yêu đôi lứa...; không gian trò chơi dân gian truyền thống, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào…

Du Khách tham quan mua sắm tại gian hàng của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Lai Châu trong sự kiện. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, chuỗi hoạt động văn hóa, giao lưu, lễ hội diễn ra trong tháng 3 được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc vừa thu hút khách tham quan, du lịch, vừa góp phần tăng cường, giao lưu và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong thanh niên. Thông qua các chương trình trình diễn, trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng, những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang được gìn giữ, thực hành tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa./.