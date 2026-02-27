Số hóa di tích, khơi dòng bản sắc văn hóa

Du khách trải nghiệm thuyết minh nhóm và thuyết minh tự động tại Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nằm trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

Không dừng lại ở những giá trị hữu hình, tỉnh đã nhanh chóng bắt nhịp thời đại bằng cách số hóa di sản, tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa diện và đầy sức hút. Đây chính là hướng mở đột phá, không chỉ bảo tồn vẹn nguyên hồn cốt dân tộc mà còn nâng tầm đời sống tinh thần, tạo thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.



“Đánh thức” di sản



Trong chuyến du xuân Bính Ngọ 2026 tại An Giang, chị Nguyễn Phương Liên (Hà Nội) rất hào hứng khi trải nghiệm công nghệ số tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chỉ với một thao tác quét mã QR, những trang sử vẻ vang về cuộc đời Bác Tôn và giá trị của di tích quốc gia đặc biệt này đã hiện ra sống động, tạo nên điểm nhấn hiện đại cho hành trình về nguồn của chị cùng gia đình thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn.



"Thay vì thụ động lắng nghe, tôi chọn dùng công nghệ để khơi mở những tầng nấc lịch sử. Khi dòng thời gian tự thân lên tiếng, đó không chỉ là sự tiếp nhận kiến thức, mà là một cuộc hội ngộ rất thú vị” - chị Liên chia sẻ.



Theo anh Dương Chấn Lâm, cán bộ Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang), quá trình số hóa Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được triển khai đầu năm 2025 đã mở ra một nhịp cầu di sản mới, kết nối quá khứ hào hùng với đời sống đương đại.

Du khách quét QR để tìm hiểu thông tin tại Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nằm trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

Bằng việc tích hợp mã QR tại 4 điểm tham quan chính của Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (gồm: Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Di tích Ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Không gian trưng bày chuyên đề 15 năm tù Côn Đảo), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng giờ đây đã trở thành một “bảo tàng mở” trong lòng bàn tay. Chỉ với một điểm chạm trên điện thoại thông minh, những trang sử vẻ vang về cuộc đời Bác Tôn được tái hiện sống động bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh.



“Đây không chỉ là bước đi chuyển đổi số, mà còn là cách chúng ta gìn giữ và lan tỏa "hơi thở" của lịch sử một cách bền vững nhất”, anh Dương Chấn Lâm nhấn mạnh.



Ông Nguyễn Quang Khanh, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang (thuộc Sở Văn hóa, Thể Thao tỉnh) cho biết, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong số gần 40 di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm của tỉnh đã được số hóa. Qua đó, không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác giáo dục truyền thống mà còn kiến tạo một “nhịp cầu di sản”, kết nối chiều sâu quá khứ với "hơi thở" hiện đại, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đầy sống động và ý nghĩa.

Du khách tìm hiểu thông tin tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thuộc xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang.

Khẳng định tầm quan trọng của khoa học công nghệ, ông Nguyễn Quang Khanh cho rằng, số hóa di sản là hành trình tất yếu để bảo tồn bản sắc trong kỷ nguyên mới. Mạng xã hội, với khả năng kết nối không giới hạn, chính là chất xúc tác để các tầng lớp nhân dân chủ động đưa hồn cốt của di tích và lễ hội An Giang hòa vào dòng chảy đương đại.

Thời gian tới, Ban Quản lý Di tích tỉnh An giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình số hóa di sản thông qua hệ thống mã QR, công nghệ 3D và VR 360 để định danh hiện vật và tối ưu hóa giao diện tương tác theo hướng nhân văn, thân thiện.



Song song đó, đơn vị sẽ tận dụng tối đa tính ưu việt của công nghệ số, thông qua website, mạng xã hội như Facebook, Youtube, TikTok… để lan tỏa các hình ảnh, video về hoạt động bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội… Qua đó đưa hình ảnh về đất và người An Giang đến gần hơn với đông đảo người dân và du khách gần xa.



Di sản khơi dòng phát triển