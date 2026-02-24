Festival “Về miền di sản - 2026”: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chờ đón du khách

Đó là thông tin tại cuộc họp ngày 24/2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, đây là chuỗi các sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đã được thế giới ghi nhận; đồng thời tạo cơ hội để các nghệ nhân, cộng đồng nắm giữ di sản và cơ quan quản lý giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn. Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản; từng bước hiện thực hóa mục tiêu "biến di sản thành tài sản", tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Khu vực đền Nguyễn Trãi, suối Côn Sơn được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Để sự kiện được tổ chức thành công và lan tỏa sâu rộng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các thành viên Ban tổ chức bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số và mạng xã hội nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh tới đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài nước.

Chương trình Lễ đón nhận và khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/3 tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang. Festival diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026 với chuỗi hoạt động phong phú tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Thuận Thành, Tân An…

Điểm nhấn của Festival là chương trình trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh với sự tham gia của 6 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước; mỗi di sản sẽ trình diễn trong khoảng 30-45 phút. Cùng với đó là không gian trưng bày "Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền".