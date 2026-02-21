Ấm áp Lễ chúc thọ, Mừng thọ đầu Xuân ở Quỹ Nhất

21/02/2026

Người con ân cần cõng mẹ cao niên trong tà áo đỏ truyền thống đến nhận bằng mừng thọ, khoảnh khắc giản dị mà xúc động. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân năm mới, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên trên địa bàn. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp và thắm đượm nghĩa tình, thể hiện sâu sắc truyền thống “Kính lão trọng thọ”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương cùng đông đảo Nhân dân và con cháu của các cụ được mừng thọ. Những bó hoa tươi thắm, những phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng trân trọng đã góp phần làm nên bầu không khí đầm ấm, thể hiện sự quan tâm, kính trọng và biết ơn sâu sắc của cộng đồng đối với các bậc cao niên.



Đại biểu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đông đảo Nhân dân tham dự Lễ chúc thọ, mừng thọ tại xã Quỹ Nhất. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Đồng chí Hoàng Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Các đồng chí nguyên lãnh đạo xã cùng đông đảo Nhân dân và gia đình các cụ tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Ánh mắt bình yên của một trong những “cây cao bóng cả” tại Lễ chúc thọ xã Quỹ Nhất, lan tỏa không khí đầm ấm, nghĩa tình đầu xuân. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Cụ ông trang nghiêm trong lễ phục đỏ tại Lễ chúc thọ, mừng thọ đầu xuân 2026 của xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2026, xã Quỹ Nhất có 787 cụ được mừng thọ, trong đó có 20 cụ tròn 100 tuổi trở lên. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Năm 2026, toàn xã Quỹ Nhất có tổng số 787 cụ được mừng thọ và chúc thọ. Đặc biệt, trong đó có 20 cụ tròn 100 tuổi trở lên. Đây là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của riêng các gia đình mà còn của cả địa phương. Những con số ấn tượng ấy là minh chứng sinh động cho chất lượng đời sống ngày càng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng được quan tâm, đồng thời phản ánh sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khẳng định: "Người cao tuổi luôn giữ vị trí đặc biệt trong gia đình và xã hội. Các cụ không chỉ là “cây cao bóng cả”, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu mà còn là những nhân chứng sống của lịch sử, từng đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Nhiều cụ đã trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, hăng say lao động sản xuất, vượt qua khó khăn để gây dựng cuộc sống ấm no hôm nay".

Đồng chí Hoàng Mạnh Hải cũng ghi nhận và biểu dương vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của các cụ cao niên trong đời sống cộng đồng. Dù tuổi cao, nhiều cụ vẫn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn xóm đoàn kết, bình yên. Phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tại xã Quỹ Nhất tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong đời sống xã hội địa phương.

Cụ Trần Thị Hom (100 tuổi) xúc động trong Lễ mừng thọ đầu xuân tại xã Quỹ Nhất. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đồng chí Hoàng Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã trao bằng mừng thọ 100 tuổi cho cụ Trần Thị Hom. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đồng chí Hoàng Mạnh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao bằng mừng thọ 106 tuổi cho cụ Hà Thị Ry. Ảnh: Lê Minh Hạnh

Lễ chúc thọ, mừng thọ đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn có giá trị giáo dục sâu sắc. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn ông bà, cha mẹ; đồng thời nhắc nhở mỗi gia đình về trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sự phát triển kinh tế mà còn thể hiện ở cách xã hội ấy quan tâm, chăm lo cho người cao tuổi. Một gia đình hạnh phúc không chỉ ở điều kiện vật chất đủ đầy mà còn ở sự yêu thương, kính trọng giữa các thế hệ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hải trao bằng mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà tròn 90 và 95 tuổi. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Đồng chí Hoàng Mạnh Tiến trao bằng mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà tròn 85 tuổi. Ảnh: Lê Minh Hạnh

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã trao bằng mừng thọ cho các cụ tròn 85 tuổi. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Cụ Đỗ Văn Đoàn đại diện người cao tuổi phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Chia sẻ thêm về công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn, ông Hoàng Văn Đoàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quỹ Nhất cho biết: “Hội Người cao tuổi xã hoạt động ngày càng nền nếp, thiết thực; nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các cụ”. Theo ông, việc duy trì các hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Gia đình quây quần chúc mừng cụ Hà Thị Ry tròn 106 tuổi, lan tỏa đạo lý “Kính lão trọng thọ”. Ảnh: Lê Minh Hạnh

Các cụ đón nhận hoa và quà chúc thọ từ con cháu sau buổi lễ, thể hiện lòng hiếu kính và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Trong niềm vui đầu xuân, các cụ được mừng thọ bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, giáo dục con cháu sống trách nhiệm, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Buổi lễ khép lại trong không khí đầm ấm, nghĩa tình với những lời chúc “Sống vui, sống khỏe, sống trường thọ”. Lễ mừng thọ đầu xuân tại xã Quỹ Nhất không chỉ mang lại niềm vui cho các cụ cao niên mà còn góp phần bồi đắp đạo lý, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững trong năm mới./.