Tục Đắp chăn “săn” cá suối của đồng bào Co

24/02/2026

Xuân Bính Ngọ 2026, lần đầu tiên, xã vùng cao Thanh Bồng (Quảng Ngãi) tái hiện phong tục Đắp chăn (hay còn gọi là Hoi P’hiết Xol), một nghi thức đắp đập, ngăn dòng suối để bắt cá của đồng bào Co, với quy mô lớn chưa từng có. Hoạt động xuống nước đầu năm như một cách “tắm rửa”, gột bỏ những điều không may mắn của năm cũ, xua tan vận rủi, đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới; đồng thời còn gửi gắm ý nguyện cầu mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, hạnh phúc; thắt chặt tình làng xóm...

Người dân tập trung về khu vực sông Trường, bê đá đắp đập ngăn dòng chảy để bắt cá. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN