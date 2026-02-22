Trai tráng làng Thúy Lĩnh đua tranh vật cầu

Theo các bậc cao niên, hội vật cầu làng Thúy Lĩnh có từ thời Lý, gắn với huyền tích Linh Lang Đại Vương tổ chức cho quân sĩ vui chơi, rèn luyện sức khỏe mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trải qua nhiều biến động lịch sử, lễ hội vẫn được bảo tồn và phát huy, trở thành niềm tự hào của người dân Thúy Lĩnh nói riêng và phường Lĩnh Nam nói chung.

Vật cầu không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai và tư duy chiến thuật. Người chơi phải có khả năng phối hợp đồng đội, xử lý tình huống linh hoạt để đưa quả cầu về hố đội mình. Tùy theo lứa tuổi, trọng lượng quả cầu được điều chỉnh phù hợp: Thiếu nhi U10 sử dụng quả bưởi; lứa tuổi U12 thi đấu với cầu gỗ nặng 12 kg; thanh niên tranh tài với cầu gỗ nặng tới 20 kg.

Năm nay, thời tiết thuận lợi với nắng nhẹ, nhiệt độ mát mẻ, tạo điều kiện để các trận đấu diễn ra hấp dẫn. Trên sân đình, các trai tráng mình trần, quần trắng, thắt đai đỏ, xanh, tím, vàng tương ứng với từng đội, đã cống hiến những pha tranh cướp quyết liệt. Tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ hòa quyện, làm nóng không khí ngày hội.

Không gian trang trọng tại lễ khai hội vật cầu làng Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Các vận động viên làm lễ trước khi bước vào thi đấu, thể hiện tinh thần thượng võ và tôn kính Thành hoàng làng.

Các vận động viên phối hợp tranh cướp quả cầu trong trận chung kết Hội vật cầu Thúy Lĩnh Xuân Bính Ngọ 2026.

Pha giằng co quyết liệt khi vận động viên U16 tìm cách đưa quả cầu gỗ nặng 15 kg về hố đội mình.

Theo thể thức, mỗi trận kéo dài khoảng 40 phút, chia thành hai hiệp, với sự tham gia của bốn đội tương ứng bốn hố cầu. Mỗi lần tranh tài, mỗi đội cử hai vận động viên vào sân. Để ghi điểm, vận động viên phải vượt qua ba đối thủ, dùng sức mạnh và chiến thuật đưa quả cầu 20 kg về hố của đội mình. Ba “giải con” liên tiếp được tính là một “giải cái”, khiến cục diện trận đấu luôn thay đổi và đầy kịch tính.

Vận động viên bứt phá mang theo quả cầu gỗ 20 kg, thể hiện sức mạnh và ý chí quyết tâm.