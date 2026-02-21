Khai hội Gò Đống Đa xuân Bính Ngọ

21/02/2026

Sáng 21.2 (tức mùng 5 Tết), tại Gò Đống Đa chính thức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026).



Lễ hội Gò Đống Đa không chỉ là dịp để kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lẫy lừng của vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, mà còn hứa hẹn tạo nên không gian tâm linh trang nghiêm, đậm đà bản sắc và khí thế hào hùng đầu xuân với chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

Lễ hội Gò Đống Đa năm nay được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/2, tức mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, với các nghi thức tế lễ, lễ rước, dâng hương và hoạt động tín ngưỡng truyền thống.

Chương trình được đầu tư công phu, kết hợp ngôn ngữ sân khấu truyền thống với kỹ thuật trình diễn hiện đại, tái dựng các mốc lịch sử bằng hình tượng nghệ thuật. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, lễ hội năm nay tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú, như: đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ tướng, cờ người…

Đông đảo người dân trên mọi miền Tổ quốc đã về tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn chính luận là màn sử thi do Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia thực hiện, kết hợp tiếng trống hội âm vang và những đường quyền Bình Định gia mạnh mẽ, tái hiện khí thế hào hùng của vị anh hùng áo vải năm xưa.

Lễ hội Gò Đống Đa 2026 tiếp tục là một dấu ấn văn hóa rực rỡ, nơi lịch sử được tôn vinh và khát vọng thái bình của dân tộc được khẳng định vững chắc giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến./.