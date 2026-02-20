Nhiều tín hiệu khởi sắc cho công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh

Từ tư duy phát triển văn hóa

Cho đến nay, TP Hồ Chí Minh vẫn là thị trường điện ảnh lớn nhất cả nước khi chiếm gần 30% số lượng rạp và đóng góp trên 40% tổng doanh thu phòng vé. Ở lĩnh vực âm nhạc, mô hình concert “làm mưa làm gió” thời gian qua cũng cho thấy sức trẻ của thị trường công nghiệp văn hóa thành phố - một thị trường thích ứng nhanh với cái mới, có độ sáng tạo cao và khả năng huy động nguồn lực xã hội lớn.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chụp ảnh cùng NSƯT Phi Điểu trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Văn học nghệ thuật Thành phố.

Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tư duy phát triển văn hóa còn được mở rộng sang không gian đô thị khi dịp Tết này, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo chỉnh trang các khu "đất vàng" bị “treo”, bỏ hoang trong nhiều năm qua thành công viên, quảng trường không chỉ nhằm cải thiện diện mạo đô thị mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể chất, tinh thần cho cộng đồng.

Cùng với những chuyển động ấy, cuộc gặp mặt giữa Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang với cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trong dịp Tết Bính Ngọ này không đơn thuần là cuộc gặp mang tính động viên mà là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Thành phố với những “người trong cuộc”, nhằm nhận diện rõ hơn những điểm nghẽn và dư địa phát triển của công nghiệp văn hóa.

Với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan, TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước. Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng, nâng mức đóng góp từ gần 3,9% lên 5,7% GRDP của Thành phố.

Các lĩnh vực trọng tâm được xác định gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, thời trang, truyền hình - phát thanh và nội dung số. Việc TP Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh” càng tạo nền tảng để công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Nhìn lại lịch sử phát triển, từ những năm đầu thập niên 1990, đời sống văn hóa - nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đã khởi sắc với phong trào xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn, sự ra đời của các hãng phim tư nhân, công ty quảng cáo. Đây không chỉ là sự đổi mới mô hình mà còn là biểu hiện của tinh thần sáng tạo được cổ vũ và bảo vệ. Từ nền tảng đó, công nghiệp văn hóa của Thành phố từng bước gắn với công nghệ hình ảnh, âm thanh, nội dung, chuyển hóa thành công nghiệp sáng tạo - lĩnh vực dịch vụ có thể tạo ra giá trị hàng chục tỷ USD ở các đô thị lớn trên thế giới. Những doanh nghiệp tiên phong trong game, thời trang, điện ảnh, nội dung số… đã góp phần đặt nền móng cho hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các văn nghệ sĩ trong dịp đầu năm mới, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu phát triển của Thành phố không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là phát triển văn hóa. “TP Hồ Chí Minh không chỉ đặt mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số nhằm nâng cao đời sống người dân, mà còn có một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện là phát triển văn hóa”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy, đầu tư cho văn hóa trước hết là chăm lo chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của đất nước. Ông khẳng định, TP Hồ Chí Minh có truyền thống làm văn hóa và các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa của Thành phố đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong thời gian qua.

TP Hồ Chí Minh ra mắt cẩm nang "TP Hồ Chí Minh, điểm đến sản xuất phim".

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Trần Lưu Quang nhắc lại ký ức thời sinh viên khi phải chắt chiu tiền để mua vé xem kịch tại Sân khấu 5B. Những trải nghiệm ấy, theo ông, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa đối với công chúng. Ngày nay, TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều câu chuyện văn hóa mới, nhiều sản phẩm nghệ thuật mới, từ sân khấu đến điện ảnh, góp phần định hình diện mạo văn hóa đô thị.

Từ thực tế đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các văn nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo Thành phố về những nhu cầu thực tế, để Thành phố có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sáng tạo. Ông cho rằng các ý kiến cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như thể chế, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, kết nối du lịch, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ.

Tạo “đường băng” cho công nghiệp văn hóa

Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, nghệ sĩ, chuyên gia đã phác họa rõ hơn bức tranh công nghiệp văn hóa của TP Hồ Chí Minh với cả cơ hội và thách thức.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch điều hành Tổ hợp công nghệ truyền thông và giải trí DatVietVAC, cho rằng nếu phát triển công nghiệp văn hóa mà thiếu quy mô, thiếu “độ lớn” thì rất dễ đi chệch hướng. Theo ông Thành, công nghiệp văn hóa phải được đặt đúng nghĩa “công nghiệp”, tức đủ lớn để tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV do TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ông Đinh Bá Thành nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi: Quy mô đủ lớn, sáng tạo nguyên bản và khai thác - bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, với mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, ông Đinh Bá Thành đề xuất đầu tư hạ tầng, ban hành chính sách ưu đãi thuế và tín dụng, hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm văn hóa và tăng cường bảo vệ bản quyền. Ông Thành cũng chỉ ra thực tế Việt Nam chưa có doanh nghiệp văn hóa đạt quy mô vốn hóa khoảng 1 tỷ USD, do đó cần tư duy đầu tư dài hạn và lựa chọn đối tác chiến lược để hình thành các “unicorn” trong lĩnh vực văn hóa.

Ở góc độ mô hình phát triển, ông Đinh Bá Thành đề xuất hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, với vai trò tương đương trung tâm tài chính quốc tế. Theo ông Thành, các trung tâm này có thể thúc đẩy công nghệ sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuỗi giá trị nội dung, đồng thời phát triển điện ảnh, âm nhạc và công nghiệp giải trí hướng tới thị trường toàn cầu.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, cho rằng vai trò của văn nghệ sĩ là yếu tố then chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa. Theo nhạc sĩ Quang Vinh, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đầu tư cho công nghiệp giải trí phải đi kèm hệ thống hạ tầng đồng bộ về sân khấu, âm thanh, ánh sáng... Chủ tịch Hội Âm nhạc đề xuất thành lập Trung tâm xúc tiến công nghiệp văn hóa để kết nối sản phẩm văn hóa Việt Nam với thị trường quốc tế, giúp giảm chi phí trung gian và minh bạch hóa phân chia doanh thu.

Trong khi đó, đạo diễn - TS Trịnh Đăng Khoa nhấn mạnh mối quan hệ giữa lực lượng sáng tạo và công chúng khán giả. Theo ông, sản phẩm văn hóa là loại hàng hóa đặc thù, vừa chịu tác động của quy luật cung - cầu, vừa phải tuân theo quy luật giá trị. Một tác phẩm văn hóa phải dung hòa giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa. Người nghệ sĩ, theo đạo diễn Đăng Khoa, cần thích nghi với bối cảnh xã hội, vừa giữ giá trị nghề nghiệp, vừa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp văn hóa.