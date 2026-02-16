Nhớ phong vị Tết xưa

Giữa nhịp sống hối hả ngày nay, ký ức về những mùa Tết xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm thức nhiều người Việt.
Khoảnh khắc con cháu quây quần bên ông bà dưới hiên nhà cũ, là nếp nhà thân thuộc nhuốm màu thời gian, là sắc xuân rộn ràng nơi chợ quê với đào, quất, bánh trái đong đầy, như gợi nhắc về cội nguồn, về giá trị gia đình và nếp nhà truyền thống.
Mâm cỗ cúng giao thừa luôn được người Việt chuẩn bị đầy đủ cẩn thận và chu đáo nhất trong năm. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Không gian thờ gia tiên được bài trí trang nghiêm trong nếp nhà cổ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Đối với người Việt, Tết Nguyên đán là dịp mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau, tận hưởng niềm vui đoàn viên. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Chợ quê ngày Tết rộn ràng sắc Xuân. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Các thế hệ trong gia đình cùng chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Các thành viên trong gia đình cùng nhau gói bánh chưng - một loại bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Tết là dịp trẻ nhỏ luôn háo hức mong chờ. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Niềm vui ngày Tết.
Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Tranh dân gian Đông Hồ là dòng tranh khắc gỗ truyền thống từ làng Đông Hồ, Bắc Ninh, vốn nổi tiếng là dòng tranh Tết. Mỗi bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng lời chúc may mắn, sung túc và ước nguyện cho một năm mới tốt lành. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN
Thầy đồ cho chữ đầu năm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
