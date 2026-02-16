Nhớ phong vị Tết xưa

Tranh dân gian Đông Hồ là dòng tranh khắc gỗ truyền thống từ làng Đông Hồ, Bắc Ninh, vốn nổi tiếng là dòng tranh Tết. Mỗi bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng lời chúc may mắn, sung túc và ước nguyện cho một năm mới tốt lành. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN