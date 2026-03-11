Hà Nội rực rỡ trước ngày hội lớn của non sông

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của Hà Nội, không khí rộn ràng hướng tới ngày hội lớn của đất nước đang lan tỏa mạnh mẽ. Cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền được trang hoàng trang trọng tại các tuyến đường, quảng trường, cơ quan, khu dân cư, tạo nên sắc màu rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại sắp diễn ra.

Một tấm pano lớn tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được đặt trang trọng trước trụ sở Bộ Ngoại giao, góc phố Tôn Thất Đàm – Điện Biên Phủ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn dân, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm như Quảng trường Ba Đình, Hồ Hoàn Kiếm hay các trục đường lớn của Thủ đô, những khẩu hiệu tuyên truyền nổi bật như “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” được treo trang trọng. Hình ảnh cờ Tổ quốc, biểu tượng Quốc hội và các hình ảnh cổ động trực quan đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của người dân Thủ đô trước ngày hội non sông.

Hà Nội hiện lên đầy ấn tượng với những tấm pano cỡ lớn vẽ hình đồng bào các dân tộc hăng hái tham gia bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

Cùng với việc trang hoàng đường phố, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, từ truyền thông truyền thống đến ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời nắm vững quy trình, nguyên tắc bầu cử.

Bên cạnh các tuyến phố trung tâm, tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố và các cơ quan, trường học trên địa bàn Thủ đô, công tác trang trí, cổ động trực quan cũng được triển khai đồng bộ. Những hàng cờ Tổ quốc được treo dọc các con phố, trước cửa từng gia đình, tạo nên không gian trang nghiêm nhưng cũng rất đỗi gần gũi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đường phố Hà Nội rực rỡ trong ngày hội của non sông.

Nhiều pano, áp phích tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được đặt tại các điểm công cộng, nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng. Qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về vai trò của lá phiếu trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Một tấm pano tuyên truyền gây ấn tượng mạnh với hình ảnh Bác Hồ và câu nói nổi tiếng của Người về công tác bầu cử: "Quốc hội ta do toàn dân tự do bầu cử, là đại biểu chân chính của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam". Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vì thế ngày càng lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Từ những con đường rợp cờ hoa đến từng khu dân cư, tất cả đều thể hiện sự háo hức, phấn khởi, hướng tới ngày hội lớn của toàn dân – ngày mà mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Những hình ảnh tuyên truyền về ngày bầu cử xuất hiện trên nhiều tuyến đường của Thủ đô.

Những dải cờ, pano, khẩu hiệu rực rỡ trên các con phố không chỉ làm đẹp thêm diện mạo đô thị mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của người dân vào một nhiệm kỳ mới của Quốc hội và chính quyền địa phương. Tất cả đang góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, hướng tới ngày 15/3 – ngày toàn dân đi bầu cử, ngày hội lớn của dân tộc./.

Những khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử.