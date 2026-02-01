Tân cảng Cát Lái đón 7 chuyến tàu container trong đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ

Những container đầu tiên được xếp lên tàu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo đó, container đầu tiên sau phát lệnh làm hàng được xếp lên tàu EVER BRAVE của hãng tàu EVER GREEN tải trọng 36.972 tấn, sức chở gần 3.000 Teu, hành trình Cát Lái (Việt Nam) - Laem Chabang (Thái Lan) - Singapore - Port Kelang (Malaysia) - Chennai (Ấn Độ ) - Vizag ( Ấn Độ). Đây container hàng linh kiện điện tử, mặt hàng chủ lực năm qua đã góp phần đưa xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh đạt kim ngạch hơn 98 tỷ USD.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất trong dịp Tết tại cảng Tân cảng Cát Lái, mỗi ca sản xuất có hơn 1.000 người lao động trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất và phục vụ khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong dịp Tết, Tân cảng Cát Lái đón 70 chuyến tàu làm hàng, sản lượng thông qua 112.000 Teu, tương đương gần 1,6 triệu tấn hàng hóa. Riêng đêm giao thừa, cảng đón 7 chuyến tàu container làm hàng, tổng sản lượng xếp dỡ gần 11.200 Teu (tương đương 155.000 tấn hàng).

Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu tại buổi phát lệnh làm hàng đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Theo Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, năm 2026, để tiếp tục giữ đà và nhịp tăng trưởng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn xác định, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 trụ cột kinh doanh là khai thác cảng; dịch vụ logictics; vận tải và dịch vụ biển; đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu thương mai tự do; dịch vụ du lịch biển đảo và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế cơ bản (doanh thu, lợi nhuận) tăng 12%, năng suất lao động tăng trên 8,5%, riêng trụ cột logistics tăng trên 20% so với năm 2025. Mục tiêu xuyên suốt là giữ vững vai trò đầu tàu trong hệ thống cảng biển Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2026.

Năm 2025, tổng sản lượng container thông qua hệ thống cảng của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đạt 11,4 triệu Teu, tăng gần 5% so với cùng kỳ, tương đương gần 160 triệu tấn hàng hóa, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và hoạt động xuất nhập khẩu quốc gia.

Phát biểu tại buổi phát lệnh làm hàng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đánh giá cao kết quả đạt được cũng như đóng góp của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vào sự phát triển của Thành phố; đồng thời mong muốn Tân cảng Sài Gòn tiếp tục có sự phát triển, bứt phá vươn xa hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho việc phục hồi kinh tế mà cả nước và Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện.

Theo ông Bùi Xuân Cường, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực cảng biển, logistics, Thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Các dự án trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026, góp phần hình thành các hành lang vận tải chiến lược, tổ chức lại luồng hàng theo hướng liên vùng, giảm áp lực cho các cửa ngõ và nâng cao năng lực thông thương của thành phố.

Về dài hạn, việc đầu tư xây dựng Vành đai 4, mở rộng các đường cao tốc, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 sẽ tạo thêm một lớp liên kết mới, mở rộng dư địa phát triển và nâng sức cạnh tranh của toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là một trong những nỗ lực để Thành phố hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh làm hàng đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại cảng Tân cảng Cát Lái. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Tại buổi phát lệnh làm hàng đầu Xuân Bính Ngọ, Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của TP. Hồ Chí Minh, các địa phương trên địa bàn và Quỹ "Vì biển đảo quê hương" với số tiền 5,4 tỷ đồng./.