Hành trình lan toả bản sắc Việt trong lòng xã hội Anh

16/02/2026

Ngày 15/2/2026 (giờ địa phương), Hội Gia đình Việt (VFP) tổ chức Lễ hội Tết Cộng đồng 2026 tại Deptford Lounge, quận Lewisham, London, một sự kiện ghi dấu hơn hai thập kỷ kiên trì gìn giữ và lan tỏa di sản Việt trong lòng xã hội Anh. Lễ hội Tết có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hội đồng quận Lewisham, các hội đoàn trong cộng đồng người Việt và hàng nghìn kiều bào tới tham quan, mua sắm Tết và tham gia các hoạt động mừng Xuân.

Hoa đào, biểu tượng cho vẻ đẹp của Tết Việt, thu hút khách tại lễ hội. Ảnh: Phong Hà - PV TTXVN tại Anh

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN







