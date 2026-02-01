Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ

“ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Trình diễn múa ngựa giấy của người dân tộc Nùng Dín (Mường Khương, Lào Cai). Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội, chương trình “Xuân quê hương” được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa-lễ hội mang đậm hồn cốt Tết Việt.

Các hoạt động chào Xuân mới tại đây có sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ).

Các hoạt động dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026

Từ 23h-0h15 (giao thừa) và 7h - 8h sáng mùng 1 Tết: Chương trình Chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức tại Chính điện chùa Khmer. Đây là nghi lễ tâm linh truyền thống, cầu mong năm mới bình an, may mắn và hạnh phúc cho cộng đồng và gia đình.

Ngày 17-22/2/2026 (Mồng Một đến mồng Sau Tết Nguyên đán): Đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại “Ngôi nhà chung” đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026; địa điểm tại các làng dân tộc.

Ngày 18/2/2026: (Thứ Tư, Mùng Hai, Tết Nguyên đán): Từ 9h00-10h00 và 14h30-15h30, tổ chức Giới thiệu không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường gồm các hoạt động: Đón khách tới chơi nhà và lời chúc Tết đầu năm mới của đồng bào các dân tộc theo tiếng dân tộc với phong tục truyền thống; Giới thiệu không gian văn hóa rượu cần ngày Tết của dân tộc Mường; Cột chỉ tay may mắn đầu năm cho đồng bào và du khách do chủ gia đình Mường sẽ thực hiện.

Người lớn cũng cột chỉ vào cổ tay cho nhau với với ý nghĩa buộc linh hồn lại trong cơ thể để luôn mạnh mẽ, gặp may mắn, thuận lợi lúc lên nương, đi rẫy, vào rừng, làm ăn thuận lợi. Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN

Ngày 19/2/2026: (Thứ Năm, Mùng Ba, Tết Nguyên đán): Từ 09h00-10h30 và 14h30-16h00, Chương trình dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Làng dân tộc Xơ Đăng, Khu các làng dân tộc 2.

Ngày 20/2/2026: (Thứ Sáu,Mùng Bốn, Tết Nguyên đán):

Từ 9h00-9h30 tái hiện Lễ hội ném còn của các dân tộc phía Bắc tại Làng dân tộc Mường và Khu các làng dân. Đây là một phong tục truyền thống có từ lâu đời của đồng bào. Cây còn được dựng giữa trời đất để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, dân bản yên vui, nhà nhà ấm no, thỏa mãn tinh thần, đời sống tâm linh của dân bản. Bên cạnh đó, đây còn là dịp nam nữ thanh niên gặp gỡ tìm hiểu rồi se duyên.

Từ 09h30-11h00 và 14h30-16h00 là Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi xuân về” của đồng bào phía Bắc; giới thiệu trò chơi dân gian: ném còn, đi cà kheo…tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc 1.

Ngày 21/2/2026: (Thứ Bảy, Mùng 05, Tết Nguyên đán):

Từ 8h00-10h00 diễn ra hHoạt động tâm linh chúc phúc đầu năm; Lễ an vị tượng Phật và bát hội đầu xuân tại chùa Khmer trong Quẩn thể chùa Khmer, khu các làng dân tộc 3;

Từ 9h00-09h30: Tái hiện Lễ hội ném còn của các dân tộc phía Bắc tại Làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc 1; Từ 09h30-11h00 và 14h30-16h00 tổ chức Chương trình giao lưu “Tây Bắc khi xuân về” và giới thiệu trò chơi dân gian: ném còn, đi cà kheo…tại Làng dân tộc Mường đến làng dân tộc Lào, Khu các làng dân tộc 1.

Ngày 22/2/2026: (Chủ nhật, Mùng 06, Tết Nguyên đán) Từ: 09h00-10h30 và 14h30-16h00 có Chương trình dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc 2.

Ngày 23/2/2026: (Thứ Hai, Mùng 07, tháng Giêng): 08h00; Lễ hạ Nêu tại Nhà điều hành làng 4.

Hoạt động sự kiện “ Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa phục vụ du khách trong các ngày đầu Xuân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Từ ngày 1-28/02/2026: Hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh với chủ đề “80 năm-Một Việt Nam vững tin” và “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Nhà Triển lãm và sân lễ hội Làng 3.

Khoảng 30 bức ảnh giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam đặc biệt là lễ hội, nghi thức, chương trình….của các chủ thể văn hóa đã được tái hiện, trình diễn tại “Ngôi nhà chung”. Bên cạnh đó còn trưng bày một số bức ảnh trong 50 tác phẩm của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Á minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần Việt Nam xuyên suốt 80 năm, đồng thời gửi đến mọi người thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, trân trọng giá trị cuộc sống hòa bình độc lập và vững tin về một Việt Nam ngày càng phát triển.

Ngoài ra còn có các hoạt động: “Hội xuân” theo truyền thống của các dân tộc đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 nhằm tái hiện cuộc sống hằng ngày, trang trí nhà cửa đón Tết, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian của dân tộc Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Lào, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer. Địa điểm tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer.

Các ngày cuối tuần và trong dịp Tết: “Hội xuân” tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống giới thiệu phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc và các hoạt động “hội xuân” năm mới Bính Ngọ.

Bên cạnh đó còn có Chương trình dân ca, dân vũ: “Về buôn đón Tết” với các ca khúc về Tây Nguyên mùa xuân về, những nét rộn ràng khi mùa xuân về khắp buôn làng. Giới thiệu âm nhạc dân gian các dụng cụ từ tre nứa như Đing pút, đàn Tơ rưng dân gian…những bản nhạc về mùa xuân Tây Nguyên, vòng xoang Tây Nguyên.

Trong lễ cúng vía bếp của người Mường, con cháu trong nhà ngồi quây quần thực hiện nghi lễ. Ảnh: Hải Ly/TTXVN

Trải nghiệm ẩm thực dân tộc và thưởng thức các món ăn đặc sắc của Nhóm các dân tộc phía Bắc ( xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu…); Nhóm các dân tộc khác (cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng; bánh sừng trâu của dân tộc Cơ Tu, bánh A quát của dân tộc Tà Ôi, bánh Tét…của dân tộc Khmer).

Các trò chơi dân gian: ném còn, đánh yến, bập bênh... và các hoạt động hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ,

Chương trình du lịch trải nghiệm du xuân cùng đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung.” Địa điểm tại Không gian các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer.

Trong những ngày đầu Xuân, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026./.