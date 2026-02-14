Giữ lửa Tết từ mâm cỗ gia đình

Trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, có những khoảnh khắc khiến con người chậm lại, lắng nghe nhịp đập rất khẽ của ký ức. Với người Việt, mâm cỗ ngày Tết chính là một khoảnh khắc như thế. Không chỉ là bữa ăn sum họp gia đình, mâm cỗ Tết còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, tín ngưỡng và tình cảm gia đình, được gìn giữ qua bao thế hệ.

Mâm cỗ Tết - sự khởi đầu của đoàn viên

Tết đến, dù đi xa đến đâu, người Việt cũng mong được trở về nhà, quây quần bên mâm cỗ đầu năm. Trong quan niệm truyền thống, mâm cỗ không chỉ dành cho người đang sống mà còn là lời mời trang trọng gửi tới tổ tiên, ông bà đã khuất. Bởi vậy, từng món ăn được chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, chứa đựng sự thành kính và ước vọng một năm mới bình an, đủ đầy. Mâm cỗ Tết thường được dâng lên bàn thờ gia tiên vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mùng Một. Hương trầm lan tỏa, tiếng khấn khẽ vang trong không gian tĩnh lặng, để rồi sau đó, cả gia đình cùng ngồi lại, mở đầu năm mới bằng bữa cơm ấm áp. Đó là khoảnh khắc mà mọi lo toan của năm cũ dường như được gác lại, nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng.

Theo phong tục chung, Tết của người Việt Nam nhất thiết phải có mâm cỗ với các món ăn đặc biệt mà ngày thường ít có. Mâm cỗ phải thịnh soạn, hấp dẫn với đầy đủ màu sắc, như: màu xanh của bánh chưng, màu đỏ tươi của xôi gấc, canh măng vàng, đĩa giò lụa hồng hồng… để tạo nên mâm cỗ cổ truyền đậm đà bản sắc Việt. Trên cái nền chung ấy, khi đi dọc miền Tổ quốc những ngày Tết, chúng ta lại bắt gặp những bức tranh ẩm thực khác nhau giữa 3 miền Bắc - Trung - Nam. Mâm cỗ của miền Bắc tinh tế, khéo léo Những món ăn “đậm vị Tết Việt”. Ảnh: Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc Ngày Tết miền Bắc, thời tiết thường giá lạnh, có lẽ vì vậy mà người miền Bắc dường như nuông chiều bản thân hơn với các món ăn ngậy béo và đầy năng lượng. Đặc biệt, là vùng đất mà nhiều đời vua chúa từng chọn làm nơi đóng đô, mâm cỗ Tết của người miền Bắc bao giờ cũng thể hiện sự tinh tế và khéo léo. Vừa chú trọng hình thức, vừa phối hợp hài hòa giữa những món nước và món khô, giữa thịt và rau. Trong đó, mâm cỗ của người Hà Nội được đánh giá là bài bản và giữ được nét cổ truyền của người Việt. Bánh chưng là thứ không thể thiếu không chỉ với ẩm thực ngày Tết cổ truyền miền Bắc mà còn của cả đất nước. Bên cạnh đó, xôi gấc, giò lụa, giò xào, thịt gà, nem rán, thêm nồi cá chép hoặc cá trắm kho riềng, cùng đĩa nộm su hào hoặc đu đủ là những món phải có trong dịp Tết. Món nước cũng phong phú không kém: miến nấu lòng gà, chân giò hầm với măng lưỡi lợn, mọc nước… Món nào cũng đậm đà hương vị, khiến người ta cứ nhớ mãi về hương vị Tết quê hương. Cỗ Tết miền Trung - hương vị của sự chắt chiu, sẻ chia Khách tìm hiểu mâm cỗ chay truyền thống Huế. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN Người miền Trung cũng cầu kỳ, tỉ mỉ nên các món ăn ngày Tết cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Ngắm nhìn và thưởng thức mâm cỗ ngày Tết của người miền Trung, dường như cảm nhận thấy trong đó cả âm hưởng của sự chắt chiu, chia sẻ. Người miền Trung không có bánh chưng mà làm bánh tét, món bánh có hương vị rất gần gũi với bánh chưng. Bên cạnh bánh tét, miền Trung cũng có nhiều loại bánh khác được đặt trên mâm cỗ ngày Tết như bánh tổ, bánh in... Ẩm thực ngày tết Miền Trung cũng không thể thiếu nem chua, thịt giấm. Đặc biệt, tại cố đô Huế, nơi vẫn lưu giữ những món ăn từ cung đình, thì mâm cỗ Tết càng tỉ mỉ và cầu kì. Món tôm chua thịt phay, nem bò lụi, chả tôm, gỏi vả lúc nào cũng phải có. Một số vùng ở miền Trung còn thêm món món bò nấu thưng, thịt nạc rim hấp dẫn. Nếu như miền Bắc có dưa hành thì miền Trung lại đặc trưng với dưa món. Nguyên liệu của dưa món khá đơn giản, chỉ là cà rốt, đu đủ... được ngâm chua mặn, tuy nghe có vẻ dễ làm nhưng để có được hũ dưa món đầy sắc-vị thì cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bởi thế, dù mộc mạc hay cao sang, những món ăn ngày Tết của miền Trung, qua bàn tay của những người phụ nữ tần tảo đều trở nên vô cùng hấp dẫn.