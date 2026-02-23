Hậu Giang giữ gìn phong tục gói bánh Tét truyền thống
Người dân ở một số vùng quê tỉnh Hậu Giang vẫn giữ phong tục gói bánh Tét vào ngày giỗ hay Tết đến xuân về. Bánh làm từ nếp trắng nguyên hạt, phần nhân làm từ đậu xanh, mỡ lợn, chuối xiêm. Chiếc bánh Tét truyền thống được gói bằng lá chuối xanh, buột chặt bằng dây lạt. Bánh sau khi chín được cắt miếng, hiện rõ phần nếp trắng tinh bao trọn nhân vàng, gợi nhớ về hình tượng cánh đồng lúa chín bội thu và tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc, nhiều ước vọng tốt đẹp trong năm mới.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
-