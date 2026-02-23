Hậu Giang giữ gìn phong tục gói bánh Tét truyền thống

23/02/2026

Người dân ở một số vùng quê tỉnh Hậu Giang vẫn giữ phong tục gói bánh Tét vào ngày giỗ hay Tết đến xuân về. Bánh làm từ nếp trắng nguyên hạt, phần nhân làm từ đậu xanh, mỡ lợn, chuối xiêm. Chiếc bánh Tét truyền thống được gói bằng lá chuối xanh, buột chặt bằng dây lạt. Bánh sau khi chín được cắt miếng, hiện rõ phần nếp trắng tinh bao trọn nhân vàng, gợi nhớ về hình tượng cánh đồng lúa chín bội thu và tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc, nhiều ước vọng tốt đẹp trong năm mới.

Công đoạn làm nhân bánh Tét thường được thực hiện từ 1 - 2 ngày trước khi gói bánh. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Công đoạn gói bánh đòi hỏi sự khéo léo để cho ra thành phẩm đẹp mắt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong ảnh: Bánh được nấu liên tục từ 6-8 giờ với lửa lớn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bánh Tét được vớt sau hơn nửa ngày nấu trên bếp. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Những đòn bánh Tét thơm ngon sau khi được luộc chín. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN















