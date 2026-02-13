Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo thành phố Cần Thơ

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lãnh đạo thành phố, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn theo Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026; ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của thành phố Cần Thơ trong đó có xã Thạnh Xuân trong triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội đất nước năm 2025. Trong năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo xã Thạnh Xuân tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 và mong người dân trực tiếp đi bầu, để chọn những người xứng đáng phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo xã Thạnh Xuân tập trung phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, tìm ra thế mạnh, kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư hoặc thông qua thành phố kết nối đầu tư xây dựng.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo xã Thạnh Xuân tập trung công tác tuyển quân sau Tết Bình Ngọ; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng để thuận lợi cho bà con giao thương, phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Xuân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026; chúc các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, người lao động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Thông qua sự vận động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam hỗ trợ xã Thạnh Xuân 2 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường nông thôn tại ấp Xáng Mới A./.