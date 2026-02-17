Về Cần Thơ ăn Tết giữa thiên nhiên

Về Cần Thơ trải nghiệm "Tết để sống" thay vì chỉ là một "Tết để xem", giúp con người gắn kết lại với thiên nhiên và những sinh hoạt đời thường mộc mạc.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhịp sống phố thị bắt đầu hối hả theo những vòng quay tất bật, Khu du lịch sinh thái Sông Hậu Farm tại xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ lại trở thành một địa điểm đầy sức hút. Giữa không gian miệt vườn sông nước mênh mông, du khách không chỉ tìm đến để tham quan, mà thực sự là để tìm về những giá trị nguyên sơ, để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bình yên của một cái Tết mang đậm hồn quê Nam Bộ. Với quy mô rộng khoảng 14 ha được bao bọc bởi rừng tràm và kênh rạch, nơi đây mang đến trải nghiệm "Tết để sống" thay vì chỉ là một "Tết để xem", giúp con người gắn kết lại với thiên nhiên và những sinh hoạt đời thường mộc mạc.

Du khách trải nghiệm chèo xuống trong các con kênh ở Khu du lịch sinh thái Sông Hậu Farm. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trải nghiệm tát mương bắt cá ở Sông Hậu Farm. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN Món cá lóc nướng trui được phục vụ cùng thịt ba chỉ luộc, tôm, mắm đu đủ cuốn với bún và các loại rau được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN Du khách thưởng thức các món ăn ở Khu du lịch sinh thái Sông Hậu Farm, xã Thới Hưng. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN







