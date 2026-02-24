Nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường

Bảo tàng không gian văn hóa Mường nằm trên con đường Tây Tiến đi Thung Nai (Phú Thọ). Đây là bảo tàng tư nhân do họa sĩ Vũ Đức Hiếu xây dựng với mục đích lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

Bảo tàng nằm trong một thung lũng núi đá vôi nhỏ có diện tích khoảng 5ha, nơi đây vốn là địa bàn sinh sống của người Mường cổ. Bảo tàng là nơi sưu tầm, trưng bày các hiện vật cũng như tái hiện không gian văn hóa phản ánh rõ nét đời sống tinh thần, phong tục tập quán của người Mường với 4 khu nhà sàn đại diện cho 4 tầng lớp trong xã hội Mường xưa, đó là: Nhà Lang, nhà Ậu, nhà Noóc và nhà Noóc trọi cùng với đó là các hiện vật cồng, chiêng, lư, công cụ đánh bắt cá, khung dệt, cọn nước, dụng cụ săn bắn, đồ dùng sinh hoạt gia đình... Không gian bảo tàng mang đến cho du khách có thêm những cảm nhận sâu sắc về đời sống tinh thần, phong tục tập quán, kinh tế - xã hội, văn hóa đặc trưng của người Mường qua nhiều thế kỷ. Du khách đến đây không chỉ tham quan không gian văn hóa mà còn được cảm nhận, được hòa mình vào cuộc sống của người Mường…

Du khách đến đây không chỉ tham quan mà còn được chiêm ngưỡng những sản phẩm mỹ nghệ của các nghệ nhân và hòa mình vào cuộc sống của người Mường… Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

