Tây Ninh bùng nổ sức hút du lịch mùa lễ hội tháng Giêng

Hội Xuân Núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026 diễn ra suốt tháng Giêng âm lịch, dự kiến thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ núi Bà Đen linh thiêng đến Tòa thánh Tây Nin h rực rỡ sắc màu lễ hội, tạo nên bức tranh du lịch Tây Ninh tháng Giêng sôi động và giàu sức sống, mở ra niềm tin cùng kỳ vọng cho một năm phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Ngay từ cuối tháng Chạp, không khí du lịch trên địa bàn tỉnh đã sôi động. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ đồng loạt mở cửa, tổ chức đón khách chu đáo, an toàn. Việc niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng dịch vụ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, tạo ấn tượng đẹp với du khách trong và ngoài tỉnh. Tâm điểm của dòng người du xuân vẫn là Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Tháng Giêng năm nay, nơi đây không chỉ là điểm hành hương đầu năm mà còn là không gian văn hóa - giải trí hấp dẫn với Hội xuân Núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 17/2- 18/3 (mùng 1 đến 30 tháng Giêng). Lễ khai mạc mang chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2026” mở ra chuỗi hoạt động đặc sắc như biểu diễn Lân - Sư - Rồng, chương trình nghệ thuật dân ca kết hợp hiện đại, bắn pháo hoa, cùng các suất diễn nghệ thuật hằng ngày trên đỉnh núi. Những tiết mục múa trống Chhay-dăm của đồng bào Khmer, hòa tấu nhạc dân tộc hay sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã mang đến trải nghiệm vừa linh thiêng vừa tươi mới. Đặc biệt, Lễ hội hoa Tulip tổ chức từ 16/2 đến 20/3/2026 biến đỉnh núi Bà Đen thành “vườn xuân trên mây”, thu hút đông đảo gia đình và giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần lên núi Bà Đen nhưng mỗi năm lại có cảm xúc khác. Năm nay, hoa tulip nở rực rỡ, dịch vụ tốt hơn, đi cáp treo rất thuận tiện”.

Trong khi đó, chị Sokha Ly, du khách Campuchia, cho biết: Không khí lễ hội rất đặc biệt, vừa trang nghiêm vừa vui tươi. Chị ấn tượng với sự thân thiện và chuyên nghiệp trong cách phục vụ ở đây.

Không gian linh thiêng tại Tòa Thánh Tây Ninh trong Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026 thu hút du khách đến Tây Ninh thưởng ngoạn dịp tháng Giêng âm lịch.

Không chỉ núi Bà Đen, nhiều điểm đến khác của Tây Ninh cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong dịp Tết. Nhiều đoàn về đây dâng hương, tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng. Khu du lịch Long Điền Sơn tổ chức chuỗi sự kiện chào năm mới như biểu diễn Lân - Sư - Rồng, Đường hoa xuân, Lễ hội Trái cây - Ẩm thực ba miền, trò chơi dân gian, tham quan Đền thờ Vua Hùng và khu tâm linh Phật Di Lặc…, tạo không gian vui xuân sôi động cho du khách.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, chỉ tính riêng từ ngày 14 - 21/2 (27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), du lịch Tây Ninh đã đón khoảng 705.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 673 tỷ đồng, tăng tương ứng 19,5% và 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch địa phương trong dịp đầu năm.

Song hành với du lịch lễ hội - sinh thái, du lịch tâm linh tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Chiều 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh long trọng tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026. Đây là một trong hai đại lễ lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài. Hàng vạn chức sắc, tín đồ và du khách trong, ngoài nước đã quy tụ về đây, tạo nên không gian tín ngưỡng trang nghiêm, giàu bản sắc.

Múa Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng) trở thành nét văn hóa - tín ngưỡng độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong Đại lễ vía Đức Chí Tôn.

Điểm nhấn của đại lễ là chuỗi hoạt động đặc sắc diễn ra trước Tòa thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ, với múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng), Nhạc Sắc Tộc cùng các đoàn diễn hành trang nghiêm qua Đông - Tây khán đài. Xen giữa không gian linh thiêng là những hồi múa trống Chhay-dăm vang dội, giàu sức cuốn hút. Đặc biệt, tiết mục múa cặp Rồng Nhang với động tác mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, hòa cùng hiệu ứng phun lửa rực sáng đã đẩy cảm xúc lễ hội lên cao trào.

Anh Trần Quang Minh, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều lễ hội lớn, nhưng múa Rồng Nhang ở Tây Ninh thực sự khác biệt. Ngọn lửa bùng lên trong tiếng trống và không khí linh thiêng khiến người xem háo hức theo. Đến Tây Ninh đúng tháng Giêng, tôi mới hiểu vì sao nơi đây được xem là điểm hẹn văn hóa - tín ngưỡng rất riêng, rất khó quên”.

Dồn lực kiến tạo hệ sinh thái du lịch đẳng cấp