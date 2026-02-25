Độc đáo Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026

Đông đảo chức sắc, tín đồ Cao Đài thành kính tham dự các nghi lễ trọng thể trong Đại lễ Vía Đức Chí Tôn tại Tòa Thánh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Đến chúc mừng và tặng hoa nhân dịp Đại lễ có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh.





Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai Đại lễ lớn nhất hằng năm của Hội Thánh Cao Đài (sau Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch), mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn.



Tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối sư, Phó Ban tổ chức Đại lễ cho biết, những năm qua, toàn đạo luôn giữ nghiêm kỷ cương phép nước, tuân thủ luật Đạo, tu hành thuần túy, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, hòa hợp cùng cộng đồng dân tộc. Qua đó, đồng bào đạo Cao Đài tích cực góp sức xây dựng khu dân cư, ấp, xã, phố phường văn hóa; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

