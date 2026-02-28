Về Kim Lan nghe Quan họ, đi cầu khỉ hái lộc, xem hội bắt vịt đầu xuân
Mỗi độ xuân về, khi gió ấm thổi dọc triền sông Hồng, người dân xã Kim Đức (Hà Nội) lại nô nức bước vào mùa lễ hội truyền thống tại Đình Kim Lan - ngôi đình cổ gắn với làng gốm trăm năm tuổi. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ nghề và các bậc tiền nhân, mà còn là không gian hội tụ ký ức cộng đồng, nơi nhịp sống làng quê được tái hiện trong sắc xuân rộn ràng.
Phần lễ mở đầu trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước kiệu, dâng hương và tế lễ. Từng bước chân, từng hồi trống, từng làn khói hương quyện bay trước sân đình đều thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ nghề gốm và tiền nhân khai khẩn vùng đất ven sông. Không gian lắng lại trong sự trang trọng, như một nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ.
Nếu phần lễ mang sắc thái trầm mặc thì phần hội lại mở ra bức tranh sinh động của đời sống dân gian. Trước tiên là những làn điệu Quan họ vang lên trên mặt ao đình. Trên chiếc thuyền nhỏ neo giữa làn nước, các liền anh, liền chị trong trang phục truyền thống cất giọng mượt mà, đối đáp nhịp nhàng.
Câu hát ngân dài, lan theo sóng nước lấp lánh nắng xuân, hòa cùng tiếng trống hội và tiếng người xem đứng kín quanh bờ. Khoảnh khắc ấy, truyền thống và hiện tại giao thoa, tạo nên một bản hòa âm đặc biệt của ngày hội làng.
Sau những giai điệu ngọt ngào, không khí trở nên sôi động với trò đi cầu khỉ hái lộc đầu năm. Chiếc cầu tre tròn, trơn nhẵn được dựng vắt ngang ao đình, không tay vịn. Ở cuối cầu, những phong bao đỏ tượng trưng cho lộc xuân được treo lủng lẳng. Người tham gia phải giữ thăng bằng, từng bước dò dẫm tiến về phía trước.
Nhìn tưởng đơn giản nhưng chỉ một chút lơ đễnh, người chơi có thể “tõm” xuống nước trong tiếng reo hò thích thú. Có người run chân giữa chừng, có người khéo léo bước vững vàng trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Những phong bao không mang giá trị vật chất lớn, song chứa đựng lời chúc bình an, may mắn đầu năm – điều làm nên ý nghĩa sâu xa của trò chơi.
Giữa nhịp sống đô thị hóa ngày càng nhanh của Hà Nội, những trò chơi dân gian như đi cầu khỉ hái lộc, bắt vịt hay hát quan họ trên ao đình vẫn được duy trì và làm mới. Đó không chỉ là niềm vui ngày hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn – nơi hồn làng vẫn ngân vang theo từng mùa xuân trở lại.
Tiếp đó là màn bắt vịt dưới ao đình – phần hội được mong chờ nhất. Ao làng bỗng trở thành “sân khấu” chính khi những chú vịt được thả bơi tung tăng, còn các thanh niên hào hứng lội xuống nước bắt đầu cuộc rượt đuổi sôi động.
Tiếng cổ vũ vang dội xen lẫn tiếng cười giòn tan mỗi khi có người hụt tay để vuột mất “chiến lợi phẩm”. Nước bắn tung tóe, áo quần ướt sũng, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui thuần hậu. Trò chơi gợi nhắc đời sống nông nghiệp xưa, khi con người gắn bó mật thiết với ao làng và ruộng đồng.
Lễ hội Kim Lan vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên, mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Trẻ nhỏ háo hức theo chân người lớn ra đình, người già chậm rãi dõi theo từng trò chơi với ánh mắt tự hào.