Về Kim Lan nghe Quan họ, đi cầu khỉ hái lộc, xem hội bắt vịt đầu xuân

Người chơi dò dẫm từng bước trên cầu khỉ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khoảnh khắc người chơi chao đảo rồi rơi xuống nước trong sự cổ vũ của đám đông. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Sau những giai điệu ngọt ngào, không khí trở nên sôi động với trò đi cầu khỉ hái lộc đầu năm. Chiếc cầu tre tròn, trơn nhẵn được dựng vắt ngang ao đình, không tay vịn. Ở cuối cầu, những phong bao đỏ tượng trưng cho lộc xuân được treo lủng lẳng. Người tham gia phải giữ thăng bằng, từng bước dò dẫm tiến về phía trước.

Nhìn tưởng đơn giản nhưng chỉ một chút lơ đễnh, người chơi có thể “tõm” xuống nước trong tiếng reo hò thích thú. Có người run chân giữa chừng, có người khéo léo bước vững vàng trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Những phong bao không mang giá trị vật chất lớn, song chứa đựng lời chúc bình an, may mắn đầu năm – điều làm nên ý nghĩa sâu xa của trò chơi.

Giữa nhịp sống đô thị hóa ngày càng nhanh của Hà Nội, những trò chơi dân gian như đi cầu khỉ hái lộc, bắt vịt hay hát quan họ trên ao đình vẫn được duy trì và làm mới. Đó không chỉ là niềm vui ngày hội, mà còn là sợi dây bền bỉ gắn kết con người với cội nguồn – nơi hồn làng vẫn ngân vang theo từng mùa xuân trở lại.

Tiếp đó là màn bắt vịt dưới ao đình – phần hội được mong chờ nhất. Ao làng bỗng trở thành “sân khấu” chính khi những chú vịt được thả bơi tung tăng, còn các thanh niên hào hứng lội xuống nước bắt đầu cuộc rượt đuổi sôi động.

Tiếng cổ vũ vang dội xen lẫn tiếng cười giòn tan mỗi khi có người hụt tay để vuột mất “chiến lợi phẩm”. Nước bắn tung tóe, áo quần ướt sũng, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui thuần hậu. Trò chơi gợi nhắc đời sống nông nghiệp xưa, khi con người gắn bó mật thiết với ao làng và ruộng đồng.

Lễ hội Kim Lan vì thế không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên, mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Trẻ nhỏ háo hức theo chân người lớn ra đình, người già chậm rãi dõi theo từng trò chơi với ánh mắt tự hào.