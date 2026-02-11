Thời cơ vàng để du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi, đột phá

Sự chuyển dịch từ đi tour truyền thống sang du lịch tự túc với các nhóm nhỏ, cặp đôi cũng là cơ sở để ngành du lịch Thành phố từng bước chuyển đổi hình thức và kênh truyền thông xúc tiến.

Tàu du lịch cao cấp phục vụ ăn uống, giải trí, đưa du khách khám phá TP Hồ Chí Minh về đêm. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Ngành du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mạnh mẽ nhiều cơ chế, chính sách đặc thù thời gian qua đã tạo không gian phát triển và thử nghiệm đột phá cho các doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành xác định đây là thời cơ “vàng” để chuyển đổi, đột phá và phát triển hướng đến tầm nhìn chiến lược năm 2035.

Chiến lược khai thác chính sách đặc thù

Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98) và Nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội không phải là một động tác gia hạn chính sách mà là một quyết định mang tính tái thiết tư duy phát triển.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Trọng tâm của Nghị quyết không nằm ở sự ưu đãi mà ở việc trao quyền đi đôi với trách nhiệm, chuyển từ mô hình quản lý sang mô hình kiến tạo. Do đó, với ngành du lịch cũng như nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác thì việc chuyển đổi không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp đầu ngành để đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, nếu chuyển đổi chỉ dừng lại ở chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, mà không chuyển đổi tư duy quản trị, mô hình tổ chức, cách tạo ra giá trị và vai trò của doanh nghiệp trong hệ sinh thái thì cũng khó bắt kịp xu hướng thị trường.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã khẳng định được vai trò là ngọn cờ đầu, dẫn dắt sự phát triển của ngành du lịch Thành phố, có những đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của du lịch Việt Nam trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố, từ du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch ẩm thực đến du lịch sông nước, du lịch MICE…

Giai đoạn 2020-2025, Saigontourist Group được lãnh đạo Thành phố giao chủ trì thực hiện đa dạng chương trình liên kết thúc đẩy phát triển du lịch vùng giữa Thành phố và các tỉnh miền Đông-Tây Nam Bộ, miền Bắc, miền Trung... Hàng năm, đơn vị tích cực tham gia hàng trăm chương trình sự kiện, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt ra thế giới.

Trước những yêu cầu và thách thức của bối cảnh mới, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận định đây là thời điểm để đơn vị nhìn lại toàn diện mô hình phát triển hiện nay, xác lập tầm nhìn chiến lược đến năm 2035, phù hợp với định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Thành phố về vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các ngành kinh tế mũi nhọn.

Đơn vị sẽ xây dựng Đề án chiến lược phát triển Saigontourist Group đến 2035, với mục tiêu chuyển đổi toàn diện, đột phá thực chất và tăng trưởng bền vững, xứng đáng với vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong ngành du lịch Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, chia sẻ trong giai đoạn tới, cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành đầu ngành cần giữ vững trụ cột quản trị như vai trò then chốt và mang tính cách mạng, sẵn sàng tái cơ cấu loại bỏ những lĩnh vực đầu tư không hiệu quả. Trong đó, doanh nghiệp phải quản trị dựa trên nền tảng số, phát triển nhân tài và bám sát tinh thần cải cách để tạo động lực cho đội ngũ quản lý và người lao động. Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, doanh nghiệp du lịch-lữ hành đầu ngành khi đã phát triển đến “giới hạn” nhất định về quy mô thì doanh nghiệp phải trả lời được câu hỏi đặt ra là muốn đột phá thì cần làm gì? Đặc biệt, câu hỏi này đặt ra với bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn đối mặt thách thức lớn là làm sao để tăng trưởng bền vững, chuyển đổi từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo giá trị. Các câu hỏi này, đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu được nguồn nhân lực có kỹ năng và tri thức hội nhập quốc tế như quản trị dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu, thị trường và hành vi du khách.

Kết nối hệ sinh thái trên nền tảng số

Một số báo cáo nghiên cứu thị trường cho thấy du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều du địa trong không gian phát triển và thử nghiệm đột phá nếu thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Hơn thế nữa, Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND quy định “Chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch” (Nghị quyết 62) của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 10/12/2025 cũng được cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá là thiết thực và phù hợp với bối cảnh ngành du lịch Thành phố hiện nay.

Đây cũng là bước đi thể hiện tinh thần tiên phong, đổi mới và quyết tâm của Thành phố trong việc tạo ra một chính sách đủ mạnh, đủ ổn định để thu hút sự kiện, hội nghị quốc tế quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín điểm đến. Nghị quyết 62 đánh dấu bước đột phá về tư duy và công cụ chính sách, thể hiện vai trò tiên phong của Thành phố trong phát triển du lịch, trong đó có du lịch MICE theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Bởi ngoài thương hiệu thì để thu hút đầu tư và du khách cần năng lực cạnh tranh và khả năng kết nối hệ sinh thái, nhằm tạo ra sản phẩm đặc thù.

Ghi nhận xu hướng du lịch toàn cầu hiện nay đã và đang thay đổi, du khách ngày càng yêu cầu cao nên muốn tạo ra giá trị và doanh thu thì doanh nghiệp du lịch-lữ hành đầu ngành phải tư duy lại phương thức tạo ra giá trị, giữ chân du khách và khiến du khách quay trở lại.

Người dân, du khách xem pháo hoa tại khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1). Ảnh: Thu Hương/ TTXVN

Theo ông John Low, Tổng giám đốc Công ty Roland Berger khu vực Đông Nam Á, công nghệ đóng vai trò trung tâm trong xu hướng này khi du khách sử dụng nền tảng số, ứng dụng và trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn trong toàn bộ hành trình, từ lên kế hoạch, đặt dịch vụ đến trải nghiệm tại điểm đến. Các chuyến đi ngắn ngày gia tăng, nhu cầu về bản sắc địa phương cho từng nhóm khách ngày càng rõ nét thể hiện qua nhu cầu du lịch ngày càng thiên về trải nghiệm, cá nhân hóa, hơn là chỉ tham quan cho biết.

Liên quan đổi mới phương thức xúc tiến quảng bá du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong triển khai thành công Hệ thống theo dõi và dự báo thị trường khách trọng điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh-HCMC Global Traveler Barometer, đưa Thành phố trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam phát triển được một cơ sở dữ liệu thị trường khách quốc tế được cập nhật thường xuyên với các chỉ số đo lường cụ thể, từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

HCMC Global Traveler Barometer cho phép ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt và dự báo từ giai đoạn sớm được các thông tin nhu cầu, dự định, hành vi du lịch của du khách.

Đoàn khách Ấn Độ tham quan Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Hiện nay, sự chuyển dịch về hành vi du lịch của du khách các thị trường trọng điểm từ đi tour truyền thống sang du lịch tự túc với các nhóm nhỏ, cặp đôi cũng là cơ sở để ngành du lịch Thành phố từng bước chuyển đổi hình thức và kênh truyền thông xúc tiến. Trong đó, ngành du lịch sẽ ưu tiên đẩy mạnh quảng bá tới trực tiếp đối tượng khách du lịch tiềm năng ở các thị trường (B2C), đầu tư đổi mới số hóa kênh truyền thông trực tuyến và mạng xã hội phù hợp với thị hiếu tìm kiếm thông tin của du khách.

Hoạt động quảng bá xúc tiến sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng nội dung gắn chặt với các giá trị quen thuộc của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đối với du khách các thị trường, nhất là phải làm nổi bật giá trị ẩm thực, cảnh quan và trải nghiệm trong những nội dung quảng bá xúc tiến cả kênh truyền thống lẫn số hóa.

Chính vì vậy, hình ảnh nổi bật gắn với điểm đến Thành phố trong mắt du khách sẽ được ưu tiên giới thiệu xuyên suốt đồng nhất trong các sự kiện, chương trình quảng bá của du lịch Thành phố nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và sức hút của du lịch một cách trọng tâm, trọng điểm./.