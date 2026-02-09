Tp. Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu Tết Bính Ngọ

Những ngày cuối tháng Chạp, khi nắng phương Nam bắt đầu óng vàng trên từng góc phố, cũng là lúc giao lộ Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) khoác lên mình diện mạo mới. Lễ hội Tết Việt đón xuân Bính Ngọ 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên không chỉ là điểm hẹn du xuân quen thuộc suốt gần hai thập kì qua, mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa giữa nhịp sống đô thị hối hả của thành phố mang tên Bác.

Như một thông lệ đã thành nếp, mỗi độ xuân về, không gian hiện đại của Nhà Văn hóa Thanh niên lại nhường chỗ cho những miền kí ức thân quen. Với chủ đề “Đại mã khai xuân”, lễ hội Tết năm nay tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập, tiếp tục giới thiệu hình ảnh “Đường mai vàng” – dấu ấn đặc trưng đã làm nên thương hiệu của sự kiện. Hàng trăm gốc mai được sắp đặt công phu, tạo thành vòm trời vàng rực, dẫn lối du khách bước vào không gian đậm chất Tết phương Nam ngay giữa trung tâm thành phố sôi động.

Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai rực rỡ sắc màu mai vàng và pano chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

"Đường mai vàng" – hình ảnh biểu tượng đặc trưng nhất của Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Hàng trăm gốc mai giả được sắp đặt công phu tạo nên một vòm trời vàng rực, mang đến không khí Tết phương Nam nồng ấm ngay từ cổng vào. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn thị giác nổi bật của lễ hội là cụm linh vật “Khai xuân mãnh lực”. Hình tượng những chú ngựa vàng oai phong, vươn mình mạnh mẽ tại vị trí trung tâm không chỉ thu hút sự chú ý của người tham quan, mà còn gửi gắm khát vọng về sự bứt phá, tăng tốc và nguồn năng lượng dồi dào của Tp. Hồ Chí Minh trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Phố ông đồ, linh hồn của lễ hội, được tái hiện sinh động với những gian nhà chòi mái lá, chiếu cói và những bức thư pháp mang đậm triết lí nhân sinh. Đây là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa "xin chữ" đầu năm của người Việt. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Làm nên linh hồn của Lễ hội Tết Việt không thể không nhắc đến phố ông đồ. Trong không gian được phục dựng với mái lá, chiếu cói và những gian nhà chòi mộc mạc, hình ảnh các ông đồ – từ những bậc cao niên đến các bạn trẻ thế hệ Gen Z – cùng nhau mài mực, múa bút đã tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa sinh động. Không còn bó hẹp trong những khuôn mẫu cũ, nghệ thuật thư pháp tại lễ hội năm nay cho thấy sự uyển chuyển và khả năng thích ứng mạnh mẽ, từ những bức đại tự Hán Nôm mực thước đến thư pháp chữ Quốc ngữ bay bổng, tranh thủy mặc hay nghệ thuật tranh bút lửa trên tre trúc của nghệ nhân Dương Thanh Phận.

Không gian làm việc của các ông đồ trẻ thời hiện đại. Bên cạnh bút nghiên truyền thống là sự hiện diện của những vật dụng, trang phục mang hơi thở đương đại, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa xưa và nay. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Những câu chúc “Phúc”, “Lộc”, “An”, “Thành Công”… được thể hiện đa dạng trên nhiều chất liệu như giấy đỏ, gỗ, đá hay mành tre, trở thành món quà tinh thần ý nghĩa mà người dân thành phố trân trọng mang về nhà như một cách “rước lộc” đầu năm.

Sức sống của lễ hội không chỉ đến từ cảnh trí mà còn hiện diện rõ nét qua những người tham gia. Hàng ngàn lượt bạn trẻ khoác lên mình những tà áo dài, từ truyền thống nền nã đến cách tân rực rỡ, đã biến không gian lễ hội thành một bức tranh văn hóa đa sắc. Sự hào hứng của người trẻ với tò he của nghệ nhân Lê Xuân Tùng, với nón lá vẽ tay hay các món bánh dân gian Nam Bộ là minh chứng sinh động cho thấy văn hóa truyền thống chưa bao giờ bị lãng quên, mà đang được tiếp nhận và làm mới bằng sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là cụm linh vật "Khai xuân mãnh lực" với hình tượng chú ngựa vàng vươn mình dũng mãnh. Tác phẩm thể hiện khát vọng vươn lên, bứt phá và năng lượng dồi dào cho năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Nghệ nhân kỉ lục gia Lê Xuân Tùng đang tỉ mỉ tạo hình những con tò he sặc sỡ. Sự xuất hiện của các nghệ nhân dân gian giúp du khách, đặc biệt là trẻ em, có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình làm ra những món đồ chơi truyền thống ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Lễ hội Tết Việt cũng trở thành cầu nối văn hóa khi thu hút đông đảo du khách quốc tế. Những vị khách phương xa không giấu được sự thích thú khi hòa mình vào không khí Tết cổ truyền, nhận chữ đầu năm từ các ông đồ hay thưởng thức hương vị ẩm thực Việt Nam.

Những vị khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được tự tay lựa chọn các món đồ thủ công mĩ nghệ mang đậm dấu ấn Việt. Sự hiện diện của bạn bè quốc tế đã góp phần tô điểm thêm sắc màu đa dạng và khẳng định sức hút, sự lan tỏa văn hóa của Lễ hội Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Trong không gian ngập tràn sắc xuân của năm Bính Ngọ, Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của Tp. Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi vui chơi, chụp ảnh, mà còn là nơi để người dân thành phố tìm về những giá trị cội nguồn, để lòng mình lắng lại và ấm áp hơn trước thềm năm mới./.