Chiều 25/4, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố thành lập Bảo tàng Lúa nước và phương án kiến trúc Biểu tượng tôn vinh lúa nước.

Phương án kiến trúc Biểu tượng tôn vinh Lúa nước. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, việc thành lập Bảo tàng Lúa nước và Biểu tượng tôn vinh lúa nước không chỉ đơn thuần là xây dựng một thiết chế văn hóa, mà còn khẳng định trách nhiệm trong gìn giữ ký ức lịch sử, bảo tồn các giá trị truyền thống và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Đây cũng sẽ là “địa chỉ đỏ” phục vụ giáo dục truyền thống, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cây lúa, hạt lúa là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực phi thường của người nông dân trong công cuộc khai hoang, thích ứng với thiên nhiên khắc nghiệt. Vốn nổi tiếng là vùng đất đồng chua nước mặn, rừng thiêng nước độc, để rồi bằng sức người, bằng trí thông minh, lòng dũng cảm, các thế hệ nông dân nơi đây đã vượt qua muôn vàn trở ngại, hiểm nguy để hôm nay hình thành nên những cánh đồng trù phú, cò bay thẳng cánh, cùng nền nông nghiệp thâm canh, tăng vụ với phương thức canh tác đa dạng, đổi mới, thích ứng và hiệu quả.