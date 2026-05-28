Độc đáo Lễ hội Vật cầu nước làng Vân

28/05/2026

Ngày 28/5/2026, tại tổ dân phố Yên Viên, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Vân Hà tổ chức khai mạc Lễ hội Vật cầu nước làng Vân năm 2026, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo của vùng Kinh Bắc. Lễ hội diễn ra từ ngày 28 đến 30/5 (tức từ ngày 12 đến 14 tháng Tư âm lịch), thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đến tham dự, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đặc sắc bên dòng sông Cầu.

Toàn cảnh trận đấu. Ảnh: Danh Lam -TTXVN