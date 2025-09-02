Rạng rỡ Việt Nam - Từ văn hoá cà phê đến di sản quốc gia

Toàn cảnh nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. Ảnh: Tư liệu

L’amant Café được định vị như một “sứ giả văn hoá” – nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại. Nếu như hình ảnh phin cà phê gắn liền với ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ, thì L’amant đã thổi vào đó hơi thở mới: quy chuẩn sạch, quy trình bền vững, bao bì chuyên nghiệp, ngôn ngữ toàn cầu. Một tách cà phê L’amant vì thế không đơn thuần là thức uống, mà còn là câu chuyện về đất đỏ bazan, về những nông hộ Gia Lai gắn bó trọn đời với nương rẫy, về nỗ lực minh bạch chuỗi cung ứng để hạt cà phê Việt có thể tự tin sánh ngang với bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới.

Nông trại cà phê hữu cơ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. Ảnh: Tư liệu

Mô hình canh tác các giống cà phê tại Gia Lai của công ty TNHH Vĩnh Hiệp.. Ảnh: Tư liệu

Những quả cà phê chín đỏ đều tại nông trại cà phê hữu cơ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. . Ảnh: Tư liệu

Cận cảnh thu hoạch bằng phương pháp thủ công ở nông trại cà phê Vĩnh Hiệp. Ảnh: Tư liệu

Điểm đặc biệt của L’amant là cách thương hiệu này đưa những giá trị nội tại của Robusta Việt Nam về với giá trị nguyên bản. Từ lâu, Robusta vốn được coi là “cà phê đại trà”, song dưới bàn tay kiến tạo của Vĩnh Hiệp, hạt Robusta Gia Lai đã bước lên một chuẩn mực mới - Fine Robusta, đạt chất lượng cao, hương vị phong phú và được các tổ chức quốc tế công nhận. Đây không chỉ là một sự đổi thay về sản phẩm, mà còn là bước ngoặt trong cách nhìn của thế giới về cà phê Việt Nam trong làn sóng cà phê thứ ba: không chỉ nhiều về sản lượng, mà còn đủ tinh tế để đi vào phân khúc cao cấp.

L’amant Café đồng thời phản chiếu những cam kết ESG - môi trường, xã hội và quản trị. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, thương hiệu còn hướng đến trách nhiệm cộng đồng: phát triển vùng trồng hữu cơ, giảm phát thải carbon, gìn giữ đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế nông dân. Đó là nền tảng để L’amant khẳng định mình không chỉ là một thương hiệu thương mại, mà là một phần trong hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Quả cà phê sau khi hái về được rửa nước sạch sau đó đem phơi. Ảnh: Tư liệu

Toàn cảnh quy trình phơi quả cà phê nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu

Kho cà phê của công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Tư liệu

Các mẫu hạt cà phê trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Tư liệu

Trên trường quốc tế, sự hiện diện của L’amant Café tại các hội chợ, triển lãm lớn đã tạo nên dấu ấn khác biệt. Gian hàng mang tên “Vietnamese’s Heartbeat” - Nhịp đập Việt Nam – trở thành nơi tái hiện câu chuyện từ số 0 đến vị thế số 1 của Vĩnh Hiệp trong xuất khẩu Robusta. Hình ảnh đó không chỉ kể về một doanh nghiệp, mà còn khắc hoạ tinh thần của cả dân tộc: bền bỉ, sáng tạo, dám khẳng định bản lĩnh trên thị trường toàn cầu.

Từ Gia Lai, những hạt Robusta nay đã hiện diện ở nhiều quốc gia, mang theo thông điệp: cà phê Việt Nam không chỉ để uống, mà còn để tự hào. L’amant Café chính là biểu tượng cho khát vọng ấy - khát vọng xây dựng một thương hiệu quốc gia trong ngành hàng có sức ảnh hưởng toàn cầu.