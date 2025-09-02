Báo Ảnh Việt Nam

Thương hiệu Việt

Rạng rỡ Việt Nam - Từ văn hoá cà phê đến di sản quốc gia

Từ khi hạt cà phê đầu tiên bén rễ trên mảnh đất Việt Nam, loại cây này đã nhanh chóng vượt khỏi vai trò một sản phẩm nông nghiệp để trở thành nét chấm phá trong đời sống, văn hoá và kinh tế. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cà phê không chỉ gắn bó mật thiết với nhịp sống thường ngày mà còn góp phần đưa Việt Nam vươn lên thành cường quốc xuất khẩu cà phê, đứng thứ hai thế giới về sản lượng, đứng thứ 1 toàn cầu về nguồn cung Robusta. Trong hành trình ấy, Robusta - cà phê trồng nhiều ở Tây Nguyên đã trở thành biểu tượng sức mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Ngày nay, khi thế giới dần hướng tới những giá trị bền vững và tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, cà phê Việt Nam không còn dừng lại ở vai trò “nguồn cung nguyên liệu” mà đang chuyển mình để khẳng định bản sắc. Đó chính là bối cảnh ra đời của L’amant Café - A Product of Vĩnh Hiệp Gia Lai. Thương hiệu được xây dựng không chỉ để nâng tầm Robusta mà còn để kể câu chuyện văn hoá của một quốc gia, với khát vọng biến cà phê Việt thành di sản toàn cầu.

Toàn cảnh nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. Ảnh: Tư liệu

 L’amant Café được định vị như một “sứ giả văn hoá” – nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại. Nếu như hình ảnh phin cà phê gắn liền với ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ, thì L’amant đã thổi vào đó hơi thở mới: quy chuẩn sạch, quy trình bền vững, bao bì chuyên nghiệp, ngôn ngữ toàn cầu. Một tách cà phê L’amant vì thế không đơn thuần là thức uống, mà còn là câu chuyện về đất đỏ bazan, về những nông hộ Gia Lai gắn bó trọn đời với nương rẫy, về nỗ lực minh bạch chuỗi cung ứng để hạt cà phê Việt có thể tự tin sánh ngang với bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới.

Nông trại cà phê hữu cơ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. Ảnh: Tư liệu
Mô hình canh tác các giống cà phê tại Gia Lai của công ty TNHH Vĩnh Hiệp.. Ảnh: Tư liệu
Những quả cà phê chín đỏ đều tại nông trại cà phê hữu cơ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại Gia Lai. . Ảnh: Tư liệu
Cận cảnh thu hoạch bằng phương pháp thủ công ở nông trại cà phê Vĩnh Hiệp. Ảnh: Tư liệu

 Điểm đặc biệt của L’amant là cách thương hiệu này đưa những giá trị nội tại của Robusta Việt Nam về với giá trị nguyên bản. Từ lâu, Robusta vốn được coi là “cà phê đại trà”, song dưới bàn tay kiến tạo của Vĩnh Hiệp, hạt Robusta Gia Lai đã bước lên một chuẩn mực mới - Fine Robusta, đạt chất lượng cao, hương vị phong phú và được các tổ chức quốc tế công nhận. Đây không chỉ là một sự đổi thay về sản phẩm, mà còn là bước ngoặt trong cách nhìn của thế giới về cà phê Việt Nam trong làn sóng cà phê thứ ba: không chỉ nhiều về sản lượng, mà còn đủ tinh tế để đi vào phân khúc cao cấp.

L’amant Café đồng thời phản chiếu những cam kết ESG - môi trường, xã hội và quản trị. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, thương hiệu còn hướng đến trách nhiệm cộng đồng: phát triển vùng trồng hữu cơ, giảm phát thải carbon, gìn giữ đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế nông dân. Đó là nền tảng để L’amant khẳng định mình không chỉ là một thương hiệu thương mại, mà là một phần trong hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Quả cà phê sau khi hái về được rửa nước sạch sau đó đem phơi. Ảnh: Tư liệu
Toàn cảnh quy trình phơi quả cà phê nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu
Kho cà phê của công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Tư liệu
Các mẫu hạt cà phê trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Tư liệu

 Trên trường quốc tế, sự hiện diện của L’amant Café tại các hội chợ, triển lãm lớn đã tạo nên dấu ấn khác biệt. Gian hàng mang tên “Vietnamese’s Heartbeat” - Nhịp đập Việt Nam – trở thành nơi tái hiện câu chuyện từ số 0 đến vị thế số 1 của Vĩnh Hiệp trong xuất khẩu Robusta. Hình ảnh đó không chỉ kể về một doanh nghiệp, mà còn khắc hoạ tinh thần của cả dân tộc: bền bỉ, sáng tạo, dám khẳng định bản lĩnh trên thị trường toàn cầu.

Từ Gia Lai, những hạt Robusta nay đã hiện diện ở nhiều quốc gia, mang theo thông điệp: cà phê Việt Nam không chỉ để uống, mà còn để tự hào. L’amant Café chính là biểu tượng cho khát vọng ấy - khát vọng xây dựng một thương hiệu quốc gia trong ngành hàng có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Gian trưng bày L’amant Café thu hút đông đảo khách thám quan tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Trình diễn cồng chiêng tại gian trưng bày L’amant Café trong Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới ngày càng coi trọng tính bền vững và giá trị văn hoá, sự vươn mình của L’amant Café minh chứng rằng Việt Nam không chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp thô, mà đang kiến tạo những giá trị gia tăng, gắn liền với sức khoẻ, văn hoá và bản sắc dân tộc.

Gian trưng bày L'amant Café tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Máy pha cà phê hạt của L’amant Café cho ra những dòng cà phê đặc trưng. Ảnh: Tư liệu
Máy xay cà phê hạt của L’amant Café. Ảnh: Tư liệu
Đông đảo du khách tới thưởng thức các sản phẩm cà phê của L'amant tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Du khách nước ngoài thưởng thức cà phê của L'amant tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Thưởng thức cà phê tại gian Trưng bày L'amant Café. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Du khách tìm hiểu các sản phẩm cà phê của L'amant tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các sản phẩm cà phê của L'amant. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các sản phẩm cà phê của L'amant. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các sản phẩm cà phê của L'amant. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các sản phẩm cà phê của L'amant. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các sản phẩm cà phê của L'amant. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Cầm trên tay một ly cà phê L’amant, người thưởng thức không chỉ cảm nhận hương vị từ vùng bazan nắng gió, mà còn chạm đến một phần linh hồn của Việt Nam, đất nước đang rạng rỡ vươn mình trên bản đồ cà phê thế giới./.

L'amant Café tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Đây là cơ hội để người tiêu dùng thưởng thức những sản phẩm cà phê hữu cơ chất lượng cao. Gian hàng của doanh nghiệp tại hội chợ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan, từ việc thưởng thức hương vị cà phê tinh tế cho đến tìm hiểu về quy trình sản xuất hữu cơ hiện đại và các chứng nhận quốc tế mà thương hiệu đạt được.

 

Thực hiện: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Xem thêm

Sokfarm: Câu chuyện về nông nghiệp hạnh phúc

Sokfarm: Câu chuyện về "nông nghiệp hạnh phúc"

Trong bức tranh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, giữa những thách thức của biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường toàn cầu, Sokfarm nổi lên như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Không chỉ là một doanh nghiệp, Sokfarm là biểu tượng của sự kiên cường, sáng tạo và tình yêu sâu sắc với giá trị bản địa, mang theo sứ mệnh kiến tạo "nông nghiệp hạnh phúc" và đưa tinh hoa Việt vươn ra thế giới. 
Xem thêm

Top