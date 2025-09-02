Thương hiệu Việt
Rạng rỡ Việt Nam - Từ văn hoá cà phê đến di sản quốc gia
Từ khi hạt cà phê đầu tiên bén rễ trên mảnh đất Việt Nam, loại cây này đã nhanh chóng vượt khỏi vai trò một sản phẩm nông nghiệp để trở thành nét chấm phá trong đời sống, văn hoá và kinh tế. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cà phê không chỉ gắn bó mật thiết với nhịp sống thường ngày mà còn góp phần đưa Việt Nam vươn lên thành cường quốc xuất khẩu cà phê, đứng thứ hai thế giới về sản lượng, đứng thứ 1 toàn cầu về nguồn cung Robusta. Trong hành trình ấy, Robusta - cà phê trồng nhiều ở Tây Nguyên đã trở thành biểu tượng sức mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Ngày nay, khi thế giới dần hướng tới những giá trị bền vững và tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, cà phê Việt Nam không còn dừng lại ở vai trò “nguồn cung nguyên liệu” mà đang chuyển mình để khẳng định bản sắc. Đó chính là bối cảnh ra đời của L’amant Café - A Product of Vĩnh Hiệp Gia Lai. Thương hiệu được xây dựng không chỉ để nâng tầm Robusta mà còn để kể câu chuyện văn hoá của một quốc gia, với khát vọng biến cà phê Việt thành di sản toàn cầu.
L’amant Café được định vị như một “sứ giả văn hoá” – nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại. Nếu như hình ảnh phin cà phê gắn liền với ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ, thì L’amant đã thổi vào đó hơi thở mới: quy chuẩn sạch, quy trình bền vững, bao bì chuyên nghiệp, ngôn ngữ toàn cầu. Một tách cà phê L’amant vì thế không đơn thuần là thức uống, mà còn là câu chuyện về đất đỏ bazan, về những nông hộ Gia Lai gắn bó trọn đời với nương rẫy, về nỗ lực minh bạch chuỗi cung ứng để hạt cà phê Việt có thể tự tin sánh ngang với bất kỳ sản phẩm nào trên thế giới.
Điểm đặc biệt của L’amant là cách thương hiệu này đưa những giá trị nội tại của Robusta Việt Nam về với giá trị nguyên bản. Từ lâu, Robusta vốn được coi là “cà phê đại trà”, song dưới bàn tay kiến tạo của Vĩnh Hiệp, hạt Robusta Gia Lai đã bước lên một chuẩn mực mới - Fine Robusta, đạt chất lượng cao, hương vị phong phú và được các tổ chức quốc tế công nhận. Đây không chỉ là một sự đổi thay về sản phẩm, mà còn là bước ngoặt trong cách nhìn của thế giới về cà phê Việt Nam trong làn sóng cà phê thứ ba: không chỉ nhiều về sản lượng, mà còn đủ tinh tế để đi vào phân khúc cao cấp.
L’amant Café đồng thời phản chiếu những cam kết ESG - môi trường, xã hội và quản trị. Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, thương hiệu còn hướng đến trách nhiệm cộng đồng: phát triển vùng trồng hữu cơ, giảm phát thải carbon, gìn giữ đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế nông dân. Đó là nền tảng để L’amant khẳng định mình không chỉ là một thương hiệu thương mại, mà là một phần trong hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.
Trên trường quốc tế, sự hiện diện của L’amant Café tại các hội chợ, triển lãm lớn đã tạo nên dấu ấn khác biệt. Gian hàng mang tên “Vietnamese’s Heartbeat” - Nhịp đập Việt Nam – trở thành nơi tái hiện câu chuyện từ số 0 đến vị thế số 1 của Vĩnh Hiệp trong xuất khẩu Robusta. Hình ảnh đó không chỉ kể về một doanh nghiệp, mà còn khắc hoạ tinh thần của cả dân tộc: bền bỉ, sáng tạo, dám khẳng định bản lĩnh trên thị trường toàn cầu.
Từ Gia Lai, những hạt Robusta nay đã hiện diện ở nhiều quốc gia, mang theo thông điệp: cà phê Việt Nam không chỉ để uống, mà còn để tự hào. L’amant Café chính là biểu tượng cho khát vọng ấy - khát vọng xây dựng một thương hiệu quốc gia trong ngành hàng có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng coi trọng tính bền vững và giá trị văn hoá, sự vươn mình của L’amant Café minh chứng rằng Việt Nam không chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp thô, mà đang kiến tạo những giá trị gia tăng, gắn liền với sức khoẻ, văn hoá và bản sắc dân tộc.
Cầm trên tay một ly cà phê L’amant, người thưởng thức không chỉ cảm nhận hương vị từ vùng bazan nắng gió, mà còn chạm đến một phần linh hồn của Việt Nam, đất nước đang rạng rỡ vươn mình trên bản đồ cà phê thế giới./.
L'amant Café tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội). Đây là cơ hội để người tiêu dùng thưởng thức những sản phẩm cà phê hữu cơ chất lượng cao. Gian hàng của doanh nghiệp tại hội chợ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan, từ việc thưởng thức hương vị cà phê tinh tế cho đến tìm hiểu về quy trình sản xuất hữu cơ hiện đại và các chứng nhận quốc tế mà thương hiệu đạt được.