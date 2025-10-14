Xuất khẩu cá tra tiếp đà tăng trưởng khả quan

14/10/2025

Với lợi thế vùng nuôi trồng thuận lợi, tập trung, kỹ thuật canh tác ngành ngày càng nâng cao cùng với thị trường tiêu thu rộng lớn và giá cả cạnh tranh đã giúp cho ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam ghi nhận có sự tăng trưởng khả quan trong năm 2025.

Cá tra tại ao nuôi của hộ gia đình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Cá tra bố mẹ chuẩn bị đưa vào bồn sinh sản. Ảnh: Minh Quốc/ Báo ảnh Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 1,023 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục khẳng định thế mạnh và sự tăng trưởng khả quan của ngành cá tra Việt. Đặc biệt, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Mỹ được ghi nhận là những thị trường tiêu thụ lớn nhất của mặt hàng này suốt nhiều năm qua cho đến hiện nay. Trong đó, các sản phẩm từ cá tra như: cá tra phi lê đông lạnh, cá tra khô và các sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc…), cá tra giá trị gia tăng (các sản phẩm cá tra được chế biến thêm để nâng cao giá trị) là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó cá tra phi lê đông lạnh (mã HS0304) xuất khẩu đạt 821 triệu USD, tăng 11%, tiếp tục là mặt hàng chủ lực có số lượng xuất khẩu lớn nhất đối với sản phẩm từ cá tra Việt.

Xuất khẩu thủy sản vốn là thế mạnh của Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Chế biến các sản phẩm cá tra, ba sa tại công ty cổ phần thủy sản Nha Trang – Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Công đoạn phi lê cá tra chuẩn bị cấp đông. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Ngành cá tra Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, đặc biệt là tập trung vào các sản phẩm chế biến sâu, đóng gói sẵn và thị trường ngách; tái cấu trúc ngành; tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ con cá tra… là những giải pháp trọng tâm và hiệu quả để khẳng định chất lượng, sản lượng và vị trí dẫn đầu về xuất khẩu cá tra trên thị trường thế giới.



Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) tiếp tục khẳng định là thị trường tiêu thụ cá tra số 1 của Việt Nam khi tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong 6 tháng đầu năm nay đạt 249 triệu USD, trong đó các sản phẩm phi lê cá tra đông lạnh được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Tiếp theo là thị trường Mỹ khi tổng xuất khẩu cá tra trong 6 tháng đầu năm 2025 sang Mỹ đạt 175 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Brazil cũng là thị tiêu thụ mạnh mẽ sản phẩm cá tra đến từ Việt Nam (xếp sau Mỹ), đặc biệt là phile cá tra đông lạnh, khi ghi nhận số lượng nhập khẩu cá tra trong nửa đầu năm 2025 đạt 175 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường khác như: Thái Lan, Malaysia, khối các nước EU được ghi nhận tục duy trì sức mua ổn định hoặc tăng trưởng nhẹ, góp phần vào sự đa dạng của thị trường tiêu thụ cá tra và tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này.

Cũng theo dự báo từ VASEP và các chuyên gia ngành thủy sản cho thấy, xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, với kỳ vọng đạt khoảng 2 tỷ USD, tương đương mức của năm 2024. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau dịch bệnh COVID19, cùng với nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các nguồn protein giá rẻ từ cá tra là yếu tố thuận lợi. Đặc biệt, các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (ATIGA), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) đang hỗ trợ cá tra Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thâm nhập sâu và bền vững hơn vào các thị trường truyền thống như Trung Quốc, cũng như các thị trường tiềm năng như Thái Lan, Mexico và Brazil.

Công đoạn đóng gói cá tra khi đã được cấp đông. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Các xe công te nơ ca tra phi lê đưa đi xuất khẩu. Ảnh: Đặng Kim Phương/Báo ảnh Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi cá tra tập trung lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích vào khoảng 5.500-6.000ha, trong đó Đồng Tháp được xem là địa phương có diện tích nuôi cá tra và sản lượng cao nhất cả nước, đóng vai trò quan trọng trong ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam. Tính đến hiện tại, địa phương này có diện tích nuôi cá tra đạt vào khoảng 2.450ha, giá trị sản xuất cá tra trong năm 2024 ước đạt 8.802 tỷ đồng, tăng 2,86% so năm 2023. Khu vực này với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, phù hợp để nuôi cá tra, hệ thống thủy văn phong phú, nguồn nước ổn định. Vùng nuôi cá tra ở địa phương đa số đều áp dụng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn đáp ứng theo yêu cầu thị trường các nước nhập khẩu; diện tích cấp mã số nhận diện ao nuôi đạt 99%.

Cùng với nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản tại địa phương đáp ứng đảm bảo về công nghệ kỹ thuật sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế, đạt các chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu của từng thị trường, là những yếu tố thuận lợi và then chốt giúp ngành xuất khẩu cá tra của Đồng Tháp luôn tăng trưởng và dẫn đầu cả nước về các mặt hàng cá tra Việt./.

Bài: Sơn Nghĩa - Ảnh: Lê Minh, Nguyễn Luân, Kim Phương, Quang Minh, Minh Quốc/Báo ảnh Việt Nam







