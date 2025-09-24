Mr. Mướp - Câu chuyện xơ mướp vươn tầm toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm những giải pháp bền vững cho môi trường, một thương hiệu Việt Nam đã biến một loại nông sản tưởng chừng bỏ đi thành những sản phẩm giá trị, chinh phục cả những thị trường khó tính nhất. Câu chuyện về Mr. Mướp là câu chuyện về sự kiên trì, tầm nhìn xanh và khát vọng "kết nối con người với tự nhiên".

CEO Mr. Mướp, anh Đỗ Đăng Khoa (áo đen chính giữa) đã bắt đầu hành trình của Mr. Mướp bắt đầu từ năm 2017 tại Đồng Tháp. Ảnh: Tư liệu Mr. Mướp

Hồi sinh giá trị từ truyền thống

Hành trình của Mr. Mướp bắt đầu từ năm 2017 tại Đồng Tháp, khi anh Đỗ Đăng Khoa cùng hai người bạn Đỗ Mạnh Quân và Lê Na ấp ủ một ý tưởng táo bạo, đó là tạo ra những sản phẩm mới từ nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cho các phế phẩm nông nghiệp, đặc biệt là xơ mướp. Ý tưởng này được truyền cảm hứng từ chính truyền thống lâu đời của ông bà ta, những người đã biết tận dụng xơ mướp để tắm và rửa chén bát từ xa xưa.



Anh Khoa đã kế thừa nền tảng vững chắc từ gia đình. Doanh nghiệp Tư nhân Thảo Minh, tiền thân của Mr. Mướp, đã hoạt động từ năm 2005, chuyên về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện môi trường, và đã tập trung sâu vào xơ mướp trong khoảng 7 năm trước khi Mr. Mướp chính thức ra đời. Nền tảng kinh nghiệm này đã giúp Mr. Mướp có lợi thế lớn trong việc phát triển sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng ngay từ những ngày đầu.

Mr. Mướp được đánh giá là một mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội tích cực vì chủ động xây dựng các vùng trồng và liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân địa phương. Ảnh: Tư liệu Mr. Mướp

CEO Mr. Mướp, anh Đỗ Đăng Khoa đã bắt đầu hành trình của Mr. Mướp bắt đầu từ năm 2017 tại Đồng Tháp.

Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Những bước đi đầu tiên của Mr. Mướp đã nhanh chóng nhận được sự công nhận. Năm 2018, dự án xuất sắc giành giải nhì tại cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Đỉnh cao của sự công nhận đến vào năm 2023, khi Mr. Mướp vượt qua 36 dự án khác từ 25 tỉnh, thành để giành giải nhất Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh toàn quốc, với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Các sản phẩm của thương hiệu cũng đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao, khẳng định chất lượng và nguồn gốc bền vững.



Từ nguồn nguyên liệu sơ mướp quý giá tại địa phương, Mr. Mướp đã "hô biến" thành một danh mục sản phẩm đa dạng và sáng tạo. Các dòng sản phẩm chính bao gồm: đồ chơi thú cưng (đặc biệt cho thị trường xuất khẩu, hỗ trợ làm sạch răng cho vật nuôi), sản phẩm chùi rửa nhà bếp (miếng rửa chén, mang lại doanh số tốt ở thị trường nội địa), bộ sản phẩm bông tắm (bông tắm, cây chà lưng), và các sản phẩm khác như lót giày, hoa khô, quà tặng, quà lưu niệm.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Mr. Mướp luôn tuân thủ một quy trình sản xuất tỉ mỉ: mướp sau khi thu hoạch được làm sạch, lọc bỏ phần thịt, dập khuôn, may cố định và trải qua quá trình xử lý ẩm mốc nghiêm ngặt.

Mr. Mướp được đánh giá là một mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội tích cực. Doanh nghiệp chủ động xây dựng các vùng trồng và liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân địa phương. Hiện tại, khoảng 70% nguồn nguyên liệu của Mr. Mướp đến từ các hộ nông dân liên kết (khoảng 20 hộ). Mô hình này không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nông dân và giải quyết việc làm cho bà con lao động tại địa phương.

Mr. Mướp đã đạt được những thành công đáng kể trong việc mở rộng thị trường ra quốc tế, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt Nam

trên bản đồ toàn cầu. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Sứ mệnh "Kết nối con người với tự nhiên"

Xơ mướp là loại nông sản quen thuộc, gần gũi với người Việt đồng thời còn có những đặc tính vượt trội. Xơ mướp có khả năng nhanh khô, là vật liệu 100% hữu cơ và có thể phân hủy hoàn toàn trong vòng 1 năm. Đây một sự khác biệt lớn so với nhựa thông thường mất tới 500 năm để phân hủy.



Ngoài ra, xơ mướp còn an toàn cho môi trường và sức khỏe người dùng, có độ bền cao, khả năng chống thấm nước và chịu nhiệt tốt, đồng thời giúp giảm thiểu phát thải carbon trong quá trình sản xuất.

Bản sắc của Mr. Mướp không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở triết lý kinh doanh "kết nối con người với tự nhiên". Sứ mệnh của thương hiệu là tạo ra các sản phẩm mới từ nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện môi trường, có tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày, đồng thời mang lại giá trị kinh tế mới cho các phế phẩm nông nghiệp. Đây là một cam kết mạnh mẽ hướng tới kinh tế xanh và khởi nghiệp xanh, giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Mr. Mướp đã đạt được những thành công đáng kể trong việc mở rộng thị trường ra quốc tế, khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Một trong những thành tựu nổi bật là việc sản phẩm của Mr. Mướp đã lên kệ của hệ thống siêu thị AEON tại Nhật Bản. Đây là một cột mốc phân phối quan trọng, cho thấy khả năng của Mr. Mướp trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chuỗi cung ứng và chất lượng của một tập đoàn bán lẻ quốc tế.

Một số mẫu dép được làm từ sơ mướp của thương hiệu Mr. Mướp. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Ngoài ra, Mr. Mướp còn có thị trường xuất khẩu ổn định từ các đối tác tại Nhật Bản và Hàn Quốc, với các mặt hàng chủ lực là đồ chơi thú cưng, sản phẩm chùi rửa nhà bếp và bông tắm. Thương hiệu đã thành công chinh phục các thị trường "khó tính" như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Sự chấp nhận và tăng trưởng ổn định tại các thị trường này là minh chứng rõ ràng cho chất lượng vượt trội và tính bền vững của sản phẩm Mr. Mướp.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng hơn, trong tương lai gần, Mr Mướp sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hàn Quốc và đặc biệt là triển khai chiến lược, thủ tục mở bán trực tiếp trên sàn thương mại điện tử Amazon. Mr. Mướp tin rằng đây sẽ là "bệ phóng" để trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp xơ mướp và thực hiện sứ mệnh "kết nối con người với tự nhiên" thông qua các sản phẩm thân thiện môi trường.

Bản sắc của Mr. Mướp không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở triết lý kinh doanh "kết nối con người với tự nhiên". Ảnh: Tư liệu Mr. Mướp

Mr. Mướp không chỉ là một câu chuyện kinh doanh thành công mà còn là một biểu tượng của khởi nghiệp xanh tại Việt Nam. Từ việc hồi sinh giá trị của một nông sản truyền thống, Mr. Mướp đã chứng minh rằng kinh doanh có thể song hành cùng trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và hành tinh. Với tầm nhìn rõ ràng và những bước đi chiến lược, Mr. Mướp đã mang thương hiệu Việt vươn xa hơn trên trường quốc tế./.