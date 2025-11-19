SAHU - Từ hạt muối truyền thống thành sản phẩm gia vị thượng hạng

Đến từ đồng muối truyền thống Sa Huỳnh, một vùng đất lâu đời tại Quảng Ngãi, SAHU không chỉ là một thương hiệu sản xuất muối, mà còn là những người gìn giữ di sản, những “kiến trúc sư” tái định hình giá trị của hạt muối biển Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. SAHU là câu chuyện về một thương hiệu Việt đậm bản sắc, biến tri thức bản địa thành lợi thế cạnh tranh không thể sao chép.



Tạo nên sản phẩm độc quyền từ kỹ thuật làm muối truyền thống của Sa Huỳnh



Vị thế khác biệt của Muối SAHU không nằm ở công nghệ tiên tiến hay quy mô sản xuất khổng lồ. Nó được xây dựng trên hai trụ cột vững chắc và không thể sao chép, đó là Di sản Sa Huỳnh và Kỹ thuật làm muối nền đất truyền thống.

Trong bối cảnh nhiều vùng muối truyền thống chuyển sang nền bạt nhựa để tăng năng suất, SAHU kiên quyết theo đuổi phương pháp làm muối trên nền đất sét pha cát tự nhiên. Đây không phải là sự lựa chọn cảm tính, mà là một chiến lược định vị sâu sắc. Bằng cách nâng cao giá trị của muối biển nền đất, SAHU đang trực tiếp góp phần gìn giữ những tri thức bản địa quý báu của cha ông trong nghề muối.





Những công đoạn làm muối trên nền đất sét pha cát.

Đất pha cát khi được diêm dân nện kỹ sẽ tạo ra một lớp nền cứng và chắc chắn như xi-măng nhưng cung cấp một độ mát lý tưởng cho quá trình kết tinh muối biển. Độ mát này khiến nước biển cô đặc và kết tinh chậm hơn trên ô kết tinh (Oeillet). Kỹ thuật làm muối này đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian (tốn khoảng 1 tháng để làm lại nền) và kỹ thuật cao của diêm dân. Đặc biệt, công việc phải ngừng hoàn toàn khi trời mưa to. Chính sự phức tạp và rào cản kỹ thuật này đã biến phương pháp truyền thống của SAHU thành một lợi thế cạnh tranh độc quyền.



Muối ngon phải bắt đầu từ nguồn nước sạch. Điều đặc biệt tại Sa Huỳnh là nước biển trước khi đi vào các ô trưng phát đã chảy qua một khu rừng ngập mặn tự nhiên. Hệ sinh thái này đóng vai trò như một bộ lọc khổng lồ, giúp loại bỏ độc tố và tạp chất một cách tự nhiên, đảm bảo nước mặn khi vào đồng đã đạt độ tinh khiết cao. Sự kết hợp giữa vị trí địa lý, nguồn nước và thổ nhưỡng là lý do tại sao Muối Sa Huỳnh được đánh giá là muối ngon.





Yếu tố tạo nên sự độc đáo tuyệt đối của Muối SAHU chính là công đoạn kết tinh trên nền đất sét pha cát tự nhiên.

Quá trình chậm rãi này cho phép hạt muối có đủ thời gian để hấp thụ các vi khoáng chất tự nhiên từ đất và nước biển, tạo nên vị mặn dịu, ngọt hậu đặc trưng, khác hẳn với vị chát gắt của muối công nghiệp hoặc muối làm trên nền bạt nhựa hay xi măng.



Mỗi hạt muối không chỉ là natri clorua, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm hàng trăm năm về thổ nhưỡng, khí hậu và sự điều tiết nước biển của diêm dân. Đây là tài sản vô hình, là "linh hồn" của thương hiệu mà không đối thủ công nghiệp nào có thể mua được hay làm giả.



Từ gia vị sạch đến thực phẩm thượng hạng



Với hạt muối thô có chất lượng vượt trội, SAHU đã thực hiện một cú chuyển mình chiến lược, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để chinh phục những phân khúc thị trường khó tính nhất, từ gia vị "sạch" cho sức khỏe đến thực phẩm thượng hạng, cao cấp được bảo chứng bởi quy trình độc quyền.

SAHU định vị mình là nhà cung cấp Muối sạch (Clean Label), đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại về độ minh bạch và an toàn. Các cam kết cốt lõi của thương hiệu là tuyệt đối: Không hóa chất; Không chất tẩy trắng; Không chất chống vón cục.





SAHU đã thực hiện một cú chuyển mình chiến lược, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để chinh phục những phân khúc thị trường khó tính nhất.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm như Muối Hầm (Naked Salt) không iod của SAHU còn được định vị cho thị trường ngách y tế và sức khỏe, thích hợp cho người ăn kiêng iod hoặc người cường giáp. Muối Hầm SAHU đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Hoa Muối, được ví là “kim cương” của đồng muối, là sản phẩm đỉnh cao, được thu hoạch thủ công một cách tinh tế trên bề mặt ruộng muối. Loại muối thượng hạng này có hạt trắng, xốp, nhẹ, mang vị mặn dịu đặc biệt, lý tưởng để rắc lên món ăn sau khi nấu chín nhằm tăng thêm hương vị.

Còn Muối Tre, đỉnh cao của sự tinh luyện, là một sản phẩm thể hiện kỹ thuật chế biến sâu và định giá cao cấp của SAHU. Được hầm hoặc nung trong ống tre, sản phẩm này nổi bật với hương vị mặn dịu, có vị ngọt hậu và được mô tả là giàu khoáng chất từ sự kết hợp giữa muối biển, tre và đất sét.

Ngoài ra, SAHU còn gây ấn tượng với các sản phẩm độc đáo khác như Muối Biển 10 Năm, Muối Gừng và Muối Ruốc, thể hiện sự đa dạng hóa linh hoạt trong chiến lược thị trường. Việc tập trung vào các dòng sản phẩm giá trị cao như Hoa Muối đã góp phần trực tiếp và rõ rệt tăng thu nhập cho diêm dân Sa Huỳnh, giúp diêm dân yên tâm bám trụ và gìn giữ lối sản xuất muối truyền thống trên nền đất, bảo tồn văn hóa và nghề nghiệp địa phương.





Một số sản phẩm tiêu biểu của SAHU.

Muối SAHU là một ví dụ điển hình, đầy tự hào về khả năng chuyển mình ngoạn mục của sản phẩm truyền thống Việt Nam. Họ đã chứng minh rằng, với sự kết hợp đúng đắn giữa tri thức bản địa (nền đất Sa Huỳnh), đổi mới sản phẩm (Hoa Muối, Muối Tre), và minh bạch chất lượng (OCOP, tiêu chuẩn sạch), một mặt hàng tưởng chừng như thiết yếu và đại trà như muối vẫn có thể được nâng lên thành một sản phẩm thượng hạng./.