Oxalis Adventure - Chìa khoá “mở cánh cửa bí mật của hành tinh”

Là đơn vị độc quyền khai thác tour thám hiểm Hang Sơn Đoòng, một hang động lớn nhất hành tinh, được ví là nơi lưu giữ những bí ẩn sâu thẳm nhất của Trái đất, nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản thế giới được UNESCO công nhận, Oxalis Adventure không chỉ là một công ty du lịch, đây là câu chuyện về một thương hiệu đã định nghĩa lại du lịch mạo hiểm, biến những giấc mơ khám phá vượt giới hạn thành hiện thực, đồng thời bảo vệ những kỳ quan một cách nghiêm ngặt và gắn kết sâu sắc với cộng đồng địa phương mà họ khai thác.

Oxalis Adventure là đơn vị độc quyền khai thác tour thám hiểm Hang Sơn Đoòng.

Đặc quyền khám phá hang động lớn nhất hành tinh

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một hố sụt khổng lồ, nơi ánh sáng mặt trời hiếm hoi xuyên qua, chiếu rọi vào một thế giới chưa từng được biết đến. Đó là Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất hành tinh, một kiệt tác thiên nhiên hùng vĩ đến choáng ngợp với hệ sinh thái riêng, những khối đá khổng lồ và những dòng sông ngầm bí ẩn. Oxalis Adventure không chỉ là một trong những đơn vị tổ chức tour đến đây, họ là đơn vị độc quyền khai thác tour thám hiểm Hang Sơn Đoòng. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc hành trình để đời kéo dài 6 ngày, một thử thách cấp độ 6 (rất khó) đòi hỏi sự chuẩn bị thể lực phi thường và tinh thần thép.

Oxalis Adventure sắp xếp đ ịa điểm cắm trại trong Hang Én để phục vụ du khách.

Mỗi năm, chỉ 1.000 du khách may mắn được đặt chân vào lòng Sơn Đoòng, một con số được giới hạn nghiêm ngặt để đảm bảo "tác động môi trường tối thiểu" và biến chuyến đi này thành một "lớp học bậc thầy về du lịch lấy bảo tồn làm trọng tâm". Với mức giá khoảng 75.000.000 VND/khách, tour này không dành cho số đông, nhưng sự độc quyền và giá trị bảo tồn đã khiến nó được săn đón đến mức các suất đặt chỗ hiện tại kéo dài đến tận tháng 1 năm 2027.

Hành trình này bao gồm đi bộ đường dài xuyên rừng rậm, vượt sông nhiều lần, leo núi đá dốc đứng, đu dây và hạ độ cao, leo dây, leo đá, và đỉnh điểm là chinh phục Bức tường Việt Nam cao 90 mét. Ba đêm cắm trại dưới lòng đất, giữa những không gian rộng lớn đến mức có thể chứa cả một khu phố, mang đến trải nghiệm kỳ bí và choáng ngợp mà không nơi nào khác có được.

Nhưng “vương quốc ngầm” của Oxalis Adventure không chỉ có Sơn Đoòng. Họ còn mở ra cánh cửa đến những kỳ quan khác, mỗi nơi một vẻ, một bí ẩn riêng. Hang Én, một trong những hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nổi tiếng với lối ra hùng vĩ đã xuất hiện trong các bộ phim Hollywood, mang đến trải nghiệm cắm trại độc đáo bên trong cửa hang khổng lồ, nơi ánh nắng mặt trời xuyên qua tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Hay như hệ thống hang Tú Làn đầy mê hoặc, với những hang sông và hoạt động đa dạng, từng là bối cảnh cho các bộ phim bom tấn như "Kong: Skull Island" và "Người Bất Tử"...

Du khác trải nghiệm bơi ở trước cửa Hang Ba.

Oxalis Adventure đã phát triển một "hệ thống cấp độ mạo hiểm" độc quyền từ Cấp độ 1 (Giới thiệu) đến Cấp độ 6 (Rất Khó) để giúp du khách lựa chọn tour phù hợp với thể lực và sức khỏe của mình. Từ những chuyến đi bộ đường dài nhẹ nhàng phù hợp cho gia đình đến những cuộc thám hiểm đòi hỏi sức bền và kỹ năng cao, mỗi tour đều được thiết kế tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm chân thực và đáng nhớ nhất. Đây là một chiến lược sản phẩm tinh tế, cho phép du khách dần dần "tốt nghiệp" lên các chuyến thám hiểm khó hơn, xây dựng niềm tin và kỹ năng, đồng thời thúc đẩy lòng trung thành dài hạn.

Di sản của một nhà tiên phong

Oxalis Adventure đã vượt xa định nghĩa của một công ty du lịch thông thường. Họ không chỉ bán những chuyến đi, họ bán những trải nghiệm biến đổi, những khoảnh khắc khám phá bản thân và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Du khách trải nghiệm cắm trại trong Hang Én.

Điều làm nên sự độc đáo và duy nhất của Oxalis Adventure không chỉ nằm ở những cuộc phiêu lưu kỳ vĩ, mà còn ở mô hình kinh doanh mang tính chuyển đổi sâu sắc của họ. Oxalis Adventure không coi bảo tồn và phát triển cộng đồng là những nghĩa vụ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đơn thuần, mà là "một phần cốt lõi của chiến lược kinh doanh".

Cam kết bảo tồn môi trường của Oxalis Adventure không lay chuyển từ ngày đầu thành lập. Họ giới hạn nghiêm ngặt số lượng khách tham gia mỗi tour và đặt ra giới hạn số lượng khách tối đa hàng năm để ngăn chặn việc quá tải hệ sinh thái hang động mong manh.

Đoàn du khách băng qua sông vào Hang Én.

Chính sách "Không để lại dấu vết" được tuân thủ nghiêm ngặt: mọi thứ mang vào rừng hoặc hang động đều được mang ra ngoài một cách tỉ mỉ, không có cơ sở hạ tầng cố định nào được phép xây dựng. Các nhà vệ sinh ủ phân được lắp đặt tại mỗi khu cắm trại để ngăn chặn chất thải thô làm ô nhiễm rừng và nguồn nước. Để cho phép môi trường tự nhiên "nghỉ ngơi và tái tạo," Oxalis Adventure thực hiện việc đóng cửa rừng và hang động hàng năm theo mùa từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11.

Công ty cũng tiên phong trong du lịch xanh, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2030, với việc báo cáo phát thải minh bạch và kiểm soát phát thải nghiêm ngặt.

Hơn 95% nhân viên của Oxalis Adventure đến từ Phong Nha và các khu vực lân cận. Điều đặc biệt là nhiều người trong số họ từng là lâm tặc và thợ săn trái phép, nhưng giờ đây, thông qua công việc du lịch, họ đã trở thành những người bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Châu Á, CEO của Oxalis Adventure, đã khẳng định: "Khi người dân có thu nhập ổn định, họ không cần phải phá rừng để tồn tại".

Oxalis Adventure còn phát triển một mạng lưới các khu nghỉ dưỡng và trang trại sinh thái như Chày Lập Farmstay và Tú Làn Lodge Lodge nằm dọc triền núi.

Oxalis Adventure còn hỗ trợ cộng đồng thông qua chiến lược chia sẻ kinh doanh, bao gồm việc sử dụng các dịch vụ ăn uống, homestay và nhà cung cấp thực phẩm địa phương cho khách hàng. Ngoài các tour du lịch, Oxalis Adventure còn phát triển một mạng lưới các khu nghỉ dưỡng và trang trại sinh thái như Chày Lập Farmstay và Tú Làn Lodge, mang lại sức sống mới cho nền kinh tế địa phương và tôn vinh di sản tự nhiên và văn hóa của khu vực.

Tú Làn Lodge là một khu lưu trú thích ứng thời tiết tại làng Tân Hoá, một vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở Quảng Bình.

Du khách trải nghiêm công việc làm nông cùng người dân bản địa.

Năm 2024, Oxalis Adventure đã thành lập Trung tâm Nâng cao Năng lực Oxalis (OEC) với sứ mệnh rõ ràng là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về du lịch bền vững, các hoạt động du lịch xanh và mục tiêu Net Zero với cộng đồng du lịch rộng lớn hơn. OEC đóng vai trò là một nền tảng hợp tác và học hỏi, nhằm "truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam chung tay vì một tương lai xanh hơn".

Trong mỗi bước chân vào bóng tối của hang động, mỗi lần vượt qua dòng sông cuồn cuộn, và mỗi nụ cười của người dân địa phương, Oxalis Adventure đã khắc sâu di sản của mình: một thương hiệu du lịch mạo hiểm không chỉ dẫn lối đến những kỳ quan ẩn giấu của hành tinh, mà còn thắp sáng con đường cho một tương lai du lịch có trách nhiệm và bền vững. Họ là chìa khóa, là người gác cổng, và là người kể chuyện về những bí mật vĩ đại nhất của Trái Đất, mời gọi những tâm hồn dũng cảm nhất đến và khám phá./.