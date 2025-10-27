Chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt trong các tác phẩm xuất sắc Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim lần 2

Sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam trong các tác phẩm đoạt giải của Giải thưởng ảnh/video Công nghệ từ Trái tim lần 2 không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là câu chuyện về sự chuyển đổi, về khát vọng vươn lên và về những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong kỷ nguyên số, biến công nghệ thành công cụ mạnh mẽ để phụng sự con người và kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.