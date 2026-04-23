Quảng bá hình ảnh 'Câu chuyện Lào Cai" đến với bạn bè quốc tế

Lào Cai đặt mục tiêu truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh một cách chuyên nghiệp, lấy thương hiệu “Sa Pa - Điểm đến quốc tế đẳng cấp” và “Lào Cai - Cửa ngõ kết nối kinh tế sôi động” làm trọng tâm.

Từ đỉnh Fansipan, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn và những công trình kiến trúc phục vụ du khách nơi đây. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Tỉnh Lào Cai đã xác định mục tiêu xây dựng hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài một cách chủ động, chuyên nghiệp, thống nhất và hiệu quả trong giai đoạn 5 năm tới. Đặc biệt, tỉnh đặt trọng tâm phát triển hai thương hiệu, gồm Sa Pa với định vị “Điểm đến quốc tế đẳng cấp” và hình ảnh “Lào Cai - Cửa ngõ kết nối kinh tế sôi động.”

Theo Kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn Lào Cai, vừa được tỉnh Lào Cai ban hành, tỉnh hướng tới nâng cao nhận thức, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh một Lào Cai “Bản sắc - Thân thiện - Hội nhập - Phát triển.”

Kế hoạch nhằm khẳng định vị thế của tỉnh là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc và là cực tăng trưởng của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, đồng thời, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, du lịch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển bền vững.

Quang cảnh quần thể tâm linh Sun World Fansipan Legend. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Lào Cai phấn đấu xây dựng hình ảnh địa phương bản sắc, thân thiện, hội nhập và phát triển, được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác trong hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá. Thông điệp trọng tâm nhấn mạnh bản sắc và lợi thế riêng của Lào Cai - “Cửa ngõ kết nối quốc tế - Vùng đất văn hóa, sinh thái và khát vọng phát triển bền vững”; khẳng định Lào Cai là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc, đồng thời là điểm đến hội tụ giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan sinh thái tiêu biểu và động lực phát triển xanh.

Tỉnh đã đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như 100% sở, ngành, địa phương tích hợp nội dung quảng bá hình ảnh về Lào Cai vào các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; mức độ nhận diện và ảnh hưởng của thông tin truyền thông trên nền tảng số tăng tối thiểu 20% mỗi năm; tỷ lệ thông tin tích cực về tỉnh trên các phương tiện truyền thông tăng từ 10-20%/năm.

Bên cạnh đó, toàn bộ cơ quan báo chí địa phương phải nâng cao năng lực sản xuất nội dung đối ngoại, mở rộng các chương trình bằng tiếng dân tộc và ngoại ngữ để tiếp cận công chúng quốc tế.

Tỉnh cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại có chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng số hiện đại; đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp, giới trí thức và các cá nhân có sức ảnh hưởng nhằm lan tỏa hình ảnh địa phương.

Sapa được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến du lịch, tham quan, tìm hiểu văn hoá địa phương. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Một hệ sinh thái truyền thông số đồng bộ, hiện đại sẽ được phát triển, kết nối với cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại quốc gia và các nền tảng quảng bá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu số dùng chung phục vụ truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai; xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chí, chỉ số theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông và mức độ nhận diện hình ảnh Lào Cai.

Bảo đảm các kênh thông tin đối ngoại chủ lực của tỉnh có nội dung bằng tiếng nước ngoài phù hợp; tăng cường hiện diện thông tin tích cực về Lào Cai trên các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông có khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045, đưa Lào Cai trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.

Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm tại chợ địa phương khi đến khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN

Để thực hiện các mục tiêu trên, Lào Cai đã xác định triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới tư duy truyền thông; xây dựng “Câu chuyện Lào Cai” dựa trên ba trụ cột chính gồm: Sa Pa - Điểm đến quốc tế đẳng cấp, Lào Cai - Cầu nối giao thương ASEAN-Trung Quốc và Bản sắc văn hóa dân tộc vùng biên; phát triển hệ sinh thái truyền thông số hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong sản xuất, phân phối nội dung.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác với các chuyên gia, tổ chức quốc tế và người có ảnh hưởng (KOLs) để lan tỏa hình ảnh Lào Cai ra thế giới./.