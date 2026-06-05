Du lịch văn hóa - cầu nối để giới thiệu di sản Việt ra thế giới

05/06/2026

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, văn hóa không chỉ là nền tảng tạo nên bản sắc dân tộc mà còn là nguồn sức mạnh mềm giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Sở hữu kho tàng di sản phong phú, Việt Nam đang từng bước nâng tầm thương hiệu quốc gia trên bản đồ thế giới thông qua phát triển du lịch văn hóa, qua đó góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Những làn điệu Then cổ của người Tày được giới thiệu đến du khách ngay tại không gian phố cổ Hà Nội. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Hát Then, một nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc người Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam sở hữu nhiều loại hình di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Sự đa dạng văn hóa đã tạo nên nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Nghị quyết 59-NQ/TW tạo cơ sở cho việc nhìn nhận văn hóa như một tài sản quý cần được bảo tồn và đầu tư phát triển một cách bài bản, chuyên nghiệp để tạo cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng hợp tác bền vững giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.



Những năm gần đây, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam được UNESCO ghi danh, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Không chỉ được gìn giữ, các di sản còn được đưa vào đời sống hiện đại thông qua các hoạt động du lịch, tạo nên những sản phẩm hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Du khách thưởng thức nghệ thuật hát Xẩm tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Các tour trải nghiệm văn hóa địa phương, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian hay hoạt động khám phá làng nghề truyền thống đang trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Việt Nam. Qua đó, hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc được quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế.

Đình Hàng Kênh, Hải Phòng là nơi thường xuyên tổ chức các canh hát ca trù để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Trong đó có thể kể đến nghệ thuật Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Tại Hà Nội, các chương trình biểu diễn ca trù vào dịp cuối tuần đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Không chỉ thưởng thức nghệ thuật truyền thống, du khách còn được trải nghiệm không gian diễn xướng cổ, qua đó hiểu hơn về chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Du khách trải nghiệm tục mời rượu trong nghệ thuật Hát Xoan tại đền Hùng Lô, Phú Thọ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Tương tự, từ một loại hình dân ca gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan ngày nay đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất Tổ. Các chương trình biểu diễn phục vụ du khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nghệ thuật hát Bài Chòi được tổ chức phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến với Cầu Ngói Thanh Toàn, Huế.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đến với Hội An, du khách không thể bỏ qua buổi biểu diễn Nghệ thuật dân gian Bài Chòi. Đây là loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Ngoài ra, không gian văn hóa Bài Chòi ở miền Trung cũng đang trở thành điểm nhấn trong các hoạt động quảng bá du lịch văn hóa. Từ sinh hoạt dân gian ở làng quê, Bài Chòi nay xuất hiện tại nhiều lễ hội, phố cổ và sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm nghề làm giấy dó của người Mường ở Phú Thọ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ luôn được du khách quốc tế quan tâm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Du khách Hàn Quốc trải nghiệm với di sản tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh nghệ thuật trình diễn dân gian, các làng nghề truyền thống cũng góp phần quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là một ví dụ tiêu biểu. Đến với làng tranh Đông Hồ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm mang đậm hồn quê Việt mà còn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm tranh thủ công. Điều đó giúp di sản vượt khỏi không gian làng nghề để bước vào đời sống hiện đại và trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với thế giới.



Có thể thấy, việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là hành trình lâu dài của bảo tồn, sáng tạo và phát huy giá trị truyền thống. Với định hướng đúng đắn từ Nghị quyết 59-NQ/TW cùng khát vọng hội nhập của dân tộc, du lịch văn hóa sẽ tiếp tục trở thành cầu nối bền vững đưa Việt Nam vươn xa, góp phần xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam



